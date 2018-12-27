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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:56

Парус сіті, поруч ІТ компанії, політех в пішій доступності та й в універ тролейбусом швидко
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:13

  Emma написав:Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?


якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі
якщо для здачі в оренду-тоді парус
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:05

  dinozavrik написав:Парус сіті, поруч ІТ компанії, політех в пішій доступності та й в універ тролейбусом швидко

Дякую, за відповідь
Emma
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:17

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:
  Emma написав:Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?


якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі
якщо для здачі в оренду-тоді парус

На даний час,для оренди,з часом можливо і для себе. Можете сказати,чому два варіанти погані?А що можна краще взяти,розглядаю тільки з котловану,так як трохи ограничені в грошах.дякую за відповідь
Emma
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 03:19

  Emma написав:
  jump написав:
  Emma написав:Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?


якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі
якщо для здачі в оренду-тоді парус

На даний час,для оренди,з часом можливо і для себе. Можете сказати,чому два варіанти погані?А що можна краще взяти,розглядаю тільки з котловану,так як трохи ограничені в грошах.дякую за відповідь


Видно малося на увазі Замарстинівська погана локалізація. А Парус ну бюджетка,не для себе. Просто шукайте кращих забудовників. :D
Ethereum
 
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