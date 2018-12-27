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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:56
Парус сіті, поруч ІТ компанії, політех в пішій доступності та й в універ тролейбусом швидко
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dinozavrik
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:13
Emma написав:
Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?
якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі
якщо для здачі в оренду-тоді парус
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jump
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:05
dinozavrik написав:
Парус сіті, поруч ІТ компанії, політех в пішій доступності та й в універ тролейбусом швидко
Дякую, за відповідь
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Emma
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:17
jump написав: Emma написав:
Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?
якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі
якщо для здачі в оренду-тоді парус
На даний час,для оренди,з часом можливо і для себе. Можете сказати,чому два варіанти погані?А що можна краще взяти,розглядаю тільки з котловану,так як трохи ограничені в грошах.дякую за відповідь
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Emma
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Додано: Вів 01 жов, 2019 03:19
Emma написав: jump написав: Emma написав:
Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?
якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі
якщо для здачі в оренду-тоді парус
На даний час,для оренди,з часом можливо і для себе. Можете сказати,чому два варіанти погані?А що можна краще взяти,розглядаю тільки з котловану,так як трохи ограничені в грошах.дякую за відповідь
Видно малося на увазі Замарстинівська погана локалізація. А Парус ну бюджетка,не для себе. Просто шукайте кращих забудовників.
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Ethereum
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1
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:48
Ethereum написав:
Просто шукайте кращих забудовників
... так людина вище і просить допомогти....
... а ви (всі) якщо критикуєте, то водночас, пропонуйте СВОЇ конкретні варіанти
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:35
Emma написав: jump написав: Emma написав:
Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?
якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі
якщо для здачі в оренду-тоді парус
На даний час,для оренди,з часом можливо і для себе. Можете сказати,чому два варіанти погані?А що можна краще взяти,розглядаю тільки з котловану,так як трохи ограничені в грошах.дякую за відповідь
Під оренду - парус чудовий варіант. Для себе - нюанс з кількістю квартир, тривалістю ремонтів в сусідів і відповідно шуму, та авто. Якщо суто для себе - то напевно розглядав би віллу магнолію нову чергу (локація не ахти зате будинки дуже класні). Для себе коли шукаєте то включаються ваші фактори - чи треба школу, чи універ, чи тихе місце і т.д
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dinozavrik
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