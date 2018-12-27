Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ethereum написав:Просто шукайте кращих забудовників
... так людина вище і просить допомогти.... ... а ви (всі) якщо критикуєте, то водночас, пропонуйте СВОЇ конкретні варіанти
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Emma написав:Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?
якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі якщо для здачі в оренду-тоді парус
На даний час,для оренди,з часом можливо і для себе. Можете сказати,чому два варіанти погані?А що можна краще взяти,розглядаю тільки з котловану,так як трохи ограничені в грошах.дякую за відповідь
Під оренду - парус чудовий варіант. Для себе - нюанс з кількістю квартир, тривалістю ремонтів в сусідів і відповідно шуму, та авто. Якщо суто для себе - то напевно розглядав би віллу магнолію нову чергу (локація не ахти зате будинки дуже класні). Для себе коли шукаєте то включаються ваші фактори - чи треба школу, чи універ, чи тихе місце і т.д