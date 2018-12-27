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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:51
Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом того, що посадові особи КМДА спільно з керівниками столичних комунальних підприємств виводили квартири на посередників, у яких осідали 20-30% вартості нерухомості.
Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на ухвали Дніпровського райсуду Києва від 11 вересня.
Протиправна діяльність полягала у відчуженні квартир, що будувались київськими комунальними підприємствами – "Житлоінвестбуд-УКБ" і "Спецжитлофонд".
За даними слідства, КП укладали з приватними компаніями "попередні договори купівлі-продажу квартир", у яких зазначалися ціни нижче ринкових. Ці фірми-посередники гроші за квартири не сплачували.
"Натомість ці компанії знаходили реальних покупців, які за договором "переуступки права вимоги" сплачували , як суму, що зазначена у "попередньому договорі" (на користь комунальних підприємств), так і 20-30% цієї суми на користь вказаних компаній-посередників.
За даними слідства, за три останні роки "Житлоінвестбуд-УКБ"" уклав "попередні договори купівлі-продажу квартир" з 36 компаніями-посередниками, а "Спецжитлофонд" – з 19", - йдеться у повідомленні.
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:15
Так Ви нічого і не порадили. Сказали в ситуації по Ріел якщо попадуть на адвоката тоді скосять пару тисяч гривень.
А правильні дії: пишете заяву на забудовника і чекаєте відповідь. Як не усувають ,тоді йдете вже до адвоката.
Бачите різницю?
Та взагалі ви би краще помовчали і вибачилися за політику. А то кричали,радили раніше за Зе!! Чим закінчиться,думаєте вже розумієте. Менделеєвим і Штанмаєром і Голобородько без штанів. А кричали всі в гривню...
Так само дуже хочете в Анталію ,ну так поїдьте,поживіть з сім"єю і тоді розказуйте як там добре і що дає їх вид на жительство... А то надоїло таких слухати і потім знову розруха...
А конкретні варіанти - то нехай людина дасть точну інформацію і тоді можна відповісти це недобре ,тому що дешевий забудовник. Нехай по всім забудовникам поїздить і не спішить, акупить коли курс підросте.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:14
Трапилось дещо цікаве. Ділюсь:
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