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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:03

Це на Мечникова?
Virga
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:51

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом того, що посадові особи КМДА спільно з керівниками столичних комунальних підприємств виводили квартири на посередників, у яких осідали 20-30% вартості нерухомості.

Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на ухвали Дніпровського райсуду Києва від 11 вересня.

Протиправна діяльність полягала у відчуженні квартир, що будувались київськими комунальними підприємствами – "Житлоінвестбуд-УКБ" і "Спецжитлофонд".

За даними слідства, КП укладали з приватними компаніями "попередні договори купівлі-продажу квартир", у яких зазначалися ціни нижче ринкових. Ці фірми-посередники гроші за квартири не сплачували.

"Натомість ці компанії знаходили реальних покупців, які за договором "переуступки права вимоги" сплачували , як суму, що зазначена у "попередньому договорі" (на користь комунальних підприємств), так і 20-30% цієї суми на користь вказаних компаній-посередників.

За даними слідства, за три останні роки "Житлоінвестбуд-УКБ"" уклав "попередні договори купівлі-продажу квартир" з 36 компаніями-посередниками, а "Спецжитлофонд" – з 19", - йдеться у повідомленні.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:15

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Просто шукайте кращих забудовників

... так людина вище і просить допомогти....
... а ви (всі) якщо критикуєте, то водночас, пропонуйте СВОЇ конкретні варіанти ;)


Так Ви нічого і не порадили. Сказали в ситуації по Ріел якщо попадуть на адвоката тоді скосять пару тисяч гривень.
А правильні дії: пишете заяву на забудовника і чекаєте відповідь. Як не усувають ,тоді йдете вже до адвоката.
Бачите різницю?
Та взагалі ви би краще помовчали і вибачилися за політику. А то кричали,радили раніше за Зе!! Чим закінчиться,думаєте вже розумієте. Менделеєвим і Штанмаєром і Голобородько без штанів. А кричали всі в гривню...
Так само дуже хочете в Анталію ,ну так поїдьте,поживіть з сім"єю і тоді розказуйте як там добре і що дає їх вид на жительство... А то надоїло таких слухати і потім знову розруха...
А конкретні варіанти - то нехай людина дасть точну інформацію і тоді можна відповісти це недобре ,тому що дешевий забудовник. Нехай по всім забудовникам поїздить і не спішить, акупить коли курс підросте.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:14

Трапилось дещо цікаве. Ділюсь:

Інтерактивна мапа новобудов Львова - клац

Мерія Львова оприлюднила перелік недобросовісних забудовників - клац

ЖК «Форест Хілл» на вул. На Нивах. За інформацією ЛМР, будинок збудували без документа, що надає право на виконання робіт та з порушеннями містобудівних умов, ДБН і перевищенням допустимої поверховості. Інспекція ДАБК у м. Львові подала до суду на забудовника, рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 19.07.2019 р. позовні вимоги про знесення цього багатоквартирного будинку задоволено частково, ухвалено знести самочинно збудовані 5−12-й поверхи на об’єкті будівництва на вул. На Нивах у м. Львові. Наразі справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції.
***
і т. д. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:28

  dinozavrik написав: Якщо суто для себе - то напевно розглядав би віллу магнолію нову чергу (локація не ахти зате будинки дуже класні). Для себе коли шукаєте то включаються ваші фактори - чи треба школу, чи універ, чи тихе місце і т.д


Якість виконання робіт сумнівна. Вже рік як забудовник "ВашДім" не може усунути протікання стелі у квартирі. Дуже не задоволений сервісом і підтримкою.

я придбав квартиру у ЖК "Вілла Магнолія". Типічно , як для українського ринку, будівництво моєї черги було завершено із запізненням на рік ( IV квартал 2018 замість IV кварталу 2017). Усі мої запити щодо моєї відмови від проведення частини внутрішніх робіт таких як розводка електрики, заливка стяжки та інше були нахабно і цинічно проігноровані. А з вересня 2018 року ВашДім "усуває" недоліки. Одним з найгірших дефектів є протікання стелі двох кімнат, оскільки тераса наступного поверху частково знаходиться над моєю стелею. Тобто, я вже два роки не можу почати ремонт у своїй квартирі. До речі в мого друга що купив квартиру в ЖК "Пасічний" на останньому поверсі також протікає стеля. Тому при виборі квартири у Львові раджу робити це після рясних дощів і злив :-D .

в одному з будинків магнолії завалилось перекриття, оскільки рукожопі майстри забули поставити колону :shock: а стяжку позаливали так майстерно, що не відкриваються панорамні вікна - їх просто залляли :lol:
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