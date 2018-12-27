Додано: Сер 02 жов, 2019 19:15

Долярчик написав: Ethereum написав: Просто шукайте кращих забудовників Просто шукайте кращих забудовників

... так людина вище і просить допомогти....

... а ви (всі) якщо критикуєте, то водночас, пропонуйте СВОЇ конкретні варіанти ... так людина вище і просить допомогти....... а ви (всі) якщо критикуєте, то водночас, пропонуйте СВОЇ конкретні варіанти

Так Ви нічого і не порадили. Сказали в ситуації по Ріел якщо попадуть на адвоката тоді скосять пару тисяч гривень.А правильні дії: пишете заяву на забудовника і чекаєте відповідь. Як не усувають ,тоді йдете вже до адвоката.Бачите різницю?Та взагалі ви би краще помовчали і вибачилися за політику. А то кричали,радили раніше за Зе!! Чим закінчиться,думаєте вже розумієте. Менделеєвим і Штанмаєром і Голобородько без штанів. А кричали всі в гривню...Так само дуже хочете в Анталію ,ну так поїдьте,поживіть з сім"єю і тоді розказуйте як там добре і що дає їх вид на жительство... А то надоїло таких слухати і потім знову розруха...А конкретні варіанти - то нехай людина дасть точну інформацію і тоді можна відповісти це недобре ,тому що дешевий забудовник. Нехай по всім забудовникам поїздить і не спішить, акупить коли курс підросте.