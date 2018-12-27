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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 413414415416
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:51

  Ethereum написав:Ага зрозуміло. Там був смітник? Просто не пам'ятаю вже. Там точно були дачі на цьому чотирикутнику від Зеленої-Пасічна. На другій стороні автобаза.
А як Ви жк вікінг парк львів оцінюєте?


до 50-60 років там був смітник, потім загорнули землею, дали народу під ведення садово-городніх робіт, дехто там і побудувався, тепер їх з усіх боків затискають поверхівками... :shock: Навпроти автобаза № 1.

вікінг знаходиться на перетині Зелена-Навроцького-Пимоненка, сильно завантажене перехрестя, постійні корки, збоку училище № 33. (купа студіків, мат, бійки, думаю будуть квартири грабувати постійно), з іншої сторони завод фрезерних верстатів, ніби мають також валити і далі термітники гаратати. вище по Пимоненка уже завалили чергу Аурума-типовий дешевий термітник і продовжують далі. Навпроти на Навроцького - асфальтний заводик :wink: трохи далі кілька термітників Авалона 8) цей район потрохи перетворюють у бетонне гетто...Якщо не розширять Зелену-там буде постійний стояк!
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:17

  jump написав:
  Ethereum написав:Ага зрозуміло. Там був смітник? Просто не пам'ятаю вже. Там точно були дачі на цьому чотирикутнику від Зеленої-Пасічна. На другій стороні автобаза.
А як Ви жк вікінг парк львів оцінюєте?


до 50-60 років там був смітник, потім загорнули землею, дали народу під ведення садово-городніх робіт, дехто там і побудувався, тепер їх з усіх боків затискають поверхівками... :shock: Навпроти автобаза № 1.

вікінг знаходиться на перетині Зелена-Навроцького-Пимоненка, сильно завантажене перехрестя, постійні корки, збоку училище № 33. (купа студіків, мат, бійки, думаю будуть квартири грабувати постійно), з іншої сторони завод фрезерних верстатів, ніби мають також валити і далі термітники гаратати. вище по Пимоненка уже завалили чергу Аурума-типовий дешевий термітник і продовжують далі. Навпроти на Навроцького - асфальтний заводик :wink: трохи далі кілька термітників Авалона 8) цей район потрохи перетворюють у бетонне гетто...Якщо не розширять Зелену-там буде постійний стояк!


Ну у Вас і знання,вражає. Тільки по Авалон зелена не зрозумів,потенційно дуже добре розташування,як відкриють пару вулиць в сторону парку. Ясно що Зелена перегруз і без розширення не обійтися.
Так що шукати далі на Новому Львові? Не для житла ,а як інвестиція. Жити добре знаю де треба :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:19

Я думаю у Вікінгу Садік при ,, дєлах''.Будують на території Мехколони №34 ,,Південьзахіделектромережбуду''.Садік там головою правління був до мерства.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:04

  Bolt написав:Я думаю у Вікінгу Садік при ,, дєлах''.Будують на території Мехколони №34 ,,Південьзахіделектромережбуду''.Садік там головою правління був до мерства.


Усе вірно, на початку Пимоненка стояв офіс тієї контори, розвалили, зараз там відділ продажу вікінгу. Це земля сонцесяйного хруня :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... хто спостерігає за цінами на новобуди: вони останніх 2-3міс. стоять/ростуть/падають?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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