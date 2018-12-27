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Ethereum написав:Ага зрозуміло. Там був смітник? Просто не пам'ятаю вже. Там точно були дачі на цьому чотирикутнику від Зеленої-Пасічна. На другій стороні автобаза. А як Ви жк вікінг парк львів оцінюєте?
до 50-60 років там був смітник, потім загорнули землею, дали народу під ведення садово-городніх робіт, дехто там і побудувався, тепер їх з усіх боків затискають поверхівками... Навпроти автобаза № 1.
вікінг знаходиться на перетині Зелена-Навроцького-Пимоненка, сильно завантажене перехрестя, постійні корки, збоку училище № 33. (купа студіків, мат, бійки, думаю будуть квартири грабувати постійно), з іншої сторони завод фрезерних верстатів, ніби мають також валити і далі термітники гаратати. вище по Пимоненка уже завалили чергу Аурума-типовий дешевий термітник і продовжують далі. Навпроти на Навроцького - асфальтний заводик трохи далі кілька термітників Авалона цей район потрохи перетворюють у бетонне гетто...Якщо не розширять Зелену-там буде постійний стояк!
Ethereum написав:Ага зрозуміло. Там був смітник? Просто не пам'ятаю вже. Там точно були дачі на цьому чотирикутнику від Зеленої-Пасічна. На другій стороні автобаза. А як Ви жк вікінг парк львів оцінюєте?
до 50-60 років там був смітник, потім загорнули землею, дали народу під ведення садово-городніх робіт, дехто там і побудувався, тепер їх з усіх боків затискають поверхівками... Навпроти автобаза № 1.
вікінг знаходиться на перетині Зелена-Навроцького-Пимоненка, сильно завантажене перехрестя, постійні корки, збоку училище № 33. (купа студіків, мат, бійки, думаю будуть квартири грабувати постійно), з іншої сторони завод фрезерних верстатів, ніби мають також валити і далі термітники гаратати. вище по Пимоненка уже завалили чергу Аурума-типовий дешевий термітник і продовжують далі. Навпроти на Навроцького - асфальтний заводик трохи далі кілька термітників Авалона цей район потрохи перетворюють у бетонне гетто...Якщо не розширять Зелену-там буде постійний стояк!
Ну у Вас і знання,вражає. Тільки по Авалон зелена не зрозумів,потенційно дуже добре розташування,як відкриють пару вулиць в сторону парку. Ясно що Зелена перегруз і без розширення не обійтися. Так що шукати далі на Новому Львові? Не для житла ,а як інвестиція. Жити добре знаю де треба
... хто спостерігає за цінами на новобуди: вони останніх 2-3міс. стоять/ростуть/падають?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... Лазур Скай..... - досить НЕ погані ціни.... - цікаво, що собою являє забудовник?
- а от двухи там цікаві! - вони легко діляться на повноцінну однуху і кухню-студію.... ... цікаво, за скільки в тому районі можна здати отаку двуху? - а за скільки - окремо перероблену однуху і кухню-студію? - цікаво, яка різниця.... - який профіт?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
....... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні! ... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)
... а виявляється - "сумно, б...ь!" - взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком.... - тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку! - але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця!
... коротше, "пєчаль - пєчальная"...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!