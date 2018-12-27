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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:36

Новобудова чи центр?

Що вигiднiше при +- однакових iнвестицiях, на вашу думку?
alya_tsimbal
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  #<1 ... 414415416417
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