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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:36
Що вигiднiше при +- однакових iнвестицiях, на вашу думку?
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alya_tsimbal
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Нед 06 жов, 2019 18:30
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