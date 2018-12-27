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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:36

Новобудова чи центр?

Що вигiднiше при +- однакових iнвестицiях, на вашу думку?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:25

  alya_tsimbal написав:Що вигiднiше при +- однакових iнвестицiях, на вашу думку?

Новобудова в центрі :) або в ближньому центрі
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...а що, по моїх двох дописах на попередній сторінці - нов коментс?
- не цікаво такі речі? :shock: ...про перепланування/розділення і про "кредитне плече" :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:01

  Долярчик написав:...а що, по моїх двох дописах на попередній сторінці - нов коментс?
- не цікаво такі речі? :shock: ...про перепланування/розділення і про "кредитне плече" :shock:


Я не смотрел, но думаю трешку 78 метров разделить на две студии по 35-37 метров.

Или продать ее нафиг, ценник на ремонт по Львове не радует, и мастеров днем с огнем не сыскать.
Большинство уехало, а те кто остался гребут за работу не уровне Польши.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:12

  Долярчик написав:...а що, по моїх двох дописах на попередній сторінці - нов коментс?
- не цікаво такі речі? :shock: ...про перепланування/розділення і про "кредитне плече" :shock:

Я думав, що ця тема обкашляна тут на гілці і всі зробили правмльні висновки.
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 414415416417
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