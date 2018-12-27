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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:36
Новобудова чи центр?
Що вигiднiше при +- однакових iнвестицiях, на вашу думку?
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:25
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а що, по моїх двох дописах на попередній сторінці - нов коментс?
- не цікаво такі речі? ...про перепланування/розділення і про "кредитне плече"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:01
Я не смотрел, но думаю трешку 78 метров разделить на две студии по 35-37 метров.
Или продать ее нафиг, ценник на ремонт по Львове не радует, и мастеров днем с огнем не сыскать.
Большинство уехало, а те кто остался гребут за работу не уровне Польши.
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:12
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