Додано: Пон 07 жов, 2019 09:25

Бізнес-партнери львівського депутата та бізнесмена Григорія Козловського намагаються отримати погодження на будівництво нового готелю в центрі Львова. Проте його проєкту ще немає, підземний паркінг збудувати тут неможливо, а детальний план території та історико-архітектурний опорний план, які б мали регулювати це будівництво, ще не розробили.У квітні депутати Львівської міської ради передали безкоштовно у власність ОСББ «Свободи 11» земельну ділянку площею майже 0,1 га на на вулиці Дорошенка, 2, вилучивши її з власності ТзОВ «Солодка вишиванка». Тоді кінцевим бенефіціарним власником ОСББ, згідно з аналітичною системою YouControl, був львівський депутат та бізнесмен Григорій Козловський, зараз — співвласники будинку, а керівником — бізнес-партнер Григорія Козловського по ПП «Телець» Олег Дублянський.Облаштувати підземний паркінг під будівлею неможливо, враховуючи витоки каналізації, які виявили на глибині 0,7 м, та аварійність сусідніх будинків. Тож архітектори не змогли пояснити, де паркуватимуться відвідувачі готелю, натомість пригадали перспективні ділянки, де місто планувало збудувати підземні паркінги, наприклад, на площі перед ЛНУ імені Івана Франка. Втім цей інвестиційний проєкт поки що заморозили через конфлікт із університетською спільнотою.«Гранд Готель», який розташований поруч, також не має повноцінної парковки, окрім тієї, що розташована вздовж тротуару на проспекті Свободи. Її погоджували зі скандалом, але депутати таки дозволили облаштувати там 5 паркомісць за рахунок тротуару. Тепер же львів’яни вимагають прибрати цю парковку — відповідна петиція зібрала необхідні 500 голосів.Водночас, на минулому пленарному засіданні Григорій Козловський запропонував збудувати паркінг на площі перед Оперним театром. Цю пропозицію він висловлює вже не вперше. Раніше він говорив, що за нинішніми технологіями паркінг можна облаштувати й під площею.Окрім цього, ще з 2017 року початок вулиці Дорошенка до Банківської планують закрити для приватного транспорту.«Ця ділянка вулиці входить у проєкт малого транспортного кільця, який зараз розробляють. Через вулицю Дорошенка проходить багато маршрутів громадського транспорту, який гальмують затори», — каже керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.За його словами, досі вулицю не закрили для авто лише тому, що залишається не вирішеним питання хаотичного паркування на вулиці Гнатюка, через яке там не можуть повноцінно працювати дві смуги.