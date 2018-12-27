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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:36
Новобудова чи центр?
Що вигiднiше при +- однакових iнвестицiях, на вашу думку?
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:25
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...а що, по моїх двох дописах на попередній сторінці - нов коментс?
- не цікаво такі речі? ...про перепланування/розділення і про "кредитне плече"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:01
Я не смотрел, но думаю трешку 78 метров разделить на две студии по 35-37 метров.
Или продать ее нафиг, ценник на ремонт по Львове не радует, и мастеров днем с огнем не сыскать.
Большинство уехало, а те кто остался гребут за работу не уровне Польши.
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:12
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:00
Перепланувати у 2 к + студiо. Зробити одну - здати, потiм - другу, як варiант. На слово "кредит" у мене алергiя. Не позичала, не позичаю i борони Боже.
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:03
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:36
А зачем вам Львов? Как вы будете удаленно делать ремонт? Как будете управлять недвижимостью?
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:20
У Львові на території видавництва «Вільна Україна» хочуть збудувати офіси із 3-поверховим паркінгом
Як виглядатиме споруда, визначатимуть на окремому конкурсі.
Проєкт також передбачає реконструкцію вулиці Янева з розширенням дорожнього покриття та переміщенням її червоних ліній (земельних загального користування) на 18 м у сторону військової частини. Пропонується облаштувати додаткову смугу, що пропускатиме транспорт у піковий час.
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:25
Бізнес-партнери львівського депутата та бізнесмена Григорія Козловського намагаються отримати погодження на будівництво нового готелю в центрі Львова. Проте його проєкту ще немає, підземний паркінг збудувати тут неможливо, а детальний план території та історико-архітектурний опорний план, які б мали регулювати це будівництво, ще не розробили.
У квітні депутати Львівської міської ради передали безкоштовно у власність ОСББ «Свободи 11» земельну ділянку площею майже 0,1 га на на вулиці Дорошенка, 2, вилучивши її з власності ТзОВ «Солодка вишиванка». Тоді кінцевим бенефіціарним власником ОСББ, згідно з аналітичною системою YouControl, був львівський депутат та бізнесмен Григорій Козловський, зараз — співвласники будинку, а керівником — бізнес-партнер Григорія Козловського по ПП «Телець» Олег Дублянський.
Облаштувати підземний паркінг під будівлею неможливо, враховуючи витоки каналізації, які виявили на глибині 0,7 м, та аварійність сусідніх будинків. Тож архітектори не змогли пояснити, де паркуватимуться відвідувачі готелю, натомість пригадали перспективні ділянки, де місто планувало збудувати підземні паркінги, наприклад, на площі перед ЛНУ імені Івана Франка. Втім цей інвестиційний проєкт поки що заморозили через конфлікт із університетською спільнотою.
«Гранд Готель», який розташований поруч, також не має повноцінної парковки, окрім тієї, що розташована вздовж тротуару на проспекті Свободи. Її погоджували зі скандалом, але депутати таки дозволили облаштувати там 5 паркомісць за рахунок тротуару. Тепер же львів’яни вимагають прибрати цю парковку — відповідна петиція зібрала необхідні 500 голосів.
Водночас, на минулому пленарному засіданні Григорій Козловський запропонував збудувати паркінг на площі перед Оперним театром. Цю пропозицію він висловлює вже не вперше. Раніше він говорив, що за нинішніми технологіями паркінг можна облаштувати й під площею.
Окрім цього, ще з 2017 року початок вулиці Дорошенка до Банківської планують закрити для приватного транспорту.
«Ця ділянка вулиці входить у проєкт малого транспортного кільця, який зараз розробляють. Через вулицю Дорошенка проходить багато маршрутів громадського транспорту, який гальмують затори», — каже керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.
За його словами, досі вулицю не закрили для авто лише тому, що залишається не вирішеним питання хаотичного паркування на вулиці Гнатюка, через яке там не можуть повноцінно працювати дві смуги.
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