Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 11:57
Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом.
Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної.
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:31
Уже почти 2 года живу во Львове. В Киев приехала, перезаключила договор/пересдала, с родственниками и друзьями повидалась.
Сейчас думаю как контролировать ремонт в киевском новострое. Вам приходилось удаленно контролировать ремонт? Если да, то как лучше?
Додано: Пон 07 жов, 2019 22:35
Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:48
понаєхам впарять
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29
Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:56
Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...[/quote]
понаєхам впарять [/quote]
Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.[/quote]
іншим понаєхам впарять
центр не для життя, суцільний генделик із натовпами люду і круглодобовим галасом
років ще 10 тому по кілька днів на тиждень гуляли у центрі, зараз туди вибираємось від сили раз-два на місяць
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