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Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом. Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної. http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0
change_pm написав: А зачем вам Львов? Как вы будете удаленно делать ремонт? Как будете управлять недвижимостью?
Уже почти 2 года живу во Львове. В Киев приехала, перезаключила договор/пересдала, с родственниками и друзьями повидалась. Сейчас думаю как контролировать ремонт в киевском новострое. Вам приходилось удаленно контролировать ремонт? Если да, то как лучше?
jump написав:Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом. Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної. http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0
Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...
jump написав:Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом. Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної. http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0
Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...
jump написав:Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом. Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної. http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0
Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...
понаєхам впарять
Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.
Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...[/quote]
понаєхам впарять [/quote]
Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.[/quote]
іншим понаєхам впарять центр не для життя, суцільний генделик із натовпами люду і круглодобовим галасом років ще 10 тому по кілька днів на тиждень гуляли у центрі, зараз туди вибираємось від сили раз-два на місяць
jump написав:Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом. Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної. http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0
Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...
понаєхам впарять
Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.[/quote]
5хв. Далеко від центру?)) Для здачі прекрасний район.