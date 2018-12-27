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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:57

Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом.
Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної.
http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:31

  change_pm написав:
А зачем вам Львов? Как вы будете удаленно делать ремонт? Как будете управлять недвижимостью?

Уже почти 2 года живу во Львове. В Киев приехала, перезаключила договор/пересдала, с родственниками и друзьями повидалась.
Сейчас думаю как контролировать ремонт в киевском новострое. Вам приходилось удаленно контролировать ремонт? Если да, то как лучше?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:35

  jump написав:Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом.
Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної.
http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0

Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:48

  alya_tsimbal написав:
  jump написав:Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом.
Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної.
http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0

Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...


понаєхам впарять :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29

  jump написав:
  alya_tsimbal написав:
  jump написав:Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом.
Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної.
http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0

Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...


понаєхам впарять :wink:


Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:56

  alya_tsimbal написав:

Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...[/quote]

понаєхам впарять :wink:[/quote]

Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.[/quote]

іншим понаєхам впарять :lol:
центр не для життя, суцільний генделик із натовпами люду і круглодобовим галасом :shock:
років ще 10 тому по кілька днів на тиждень гуляли у центрі, зараз туди вибираємось від сили раз-два на місяць :cry:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:39

  jump написав:
  alya_tsimbal написав:
  jump написав:Біля Forum Lviv планують побудувати новий квартал із житлом та виробництвом.
Поблизу Forum Lviv пропонують побудувати новий житловий квартал із громадськими та виробничими приміщеннями. Про це йдеться в детальному плані в районі вулиць Газової, Куліша, Балабана, та Джерельної.
http://tvoemisto.tv/news/bilya_forum_lv ... X5IE_Vnia0

Не стане новобудова популярною сереж туристiв, нажаль...


понаєхам впарять :wink:


Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.[/quote]

5хв. Далеко від центру?))
Для здачі прекрасний район.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:56

  alya_tsimbal написав:
  jump написав:
  alya_tsimbal написав:
понаєхам впарять :wink:


Как понаех не куплю аж там. Слишком далеко от центра и уныло.

Там не далеко, новобудова на Балабана в ціні виросла дуже, квартири здаються там дуже швидко і дорого
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