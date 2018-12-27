Раджу спочатку власними ногами пройти по вулиці Маєра Балабана.
Гадаю, що виникне бажання купити там для ворогів.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:13
Раджу спочатку власними ногами пройти по вулиці Маєра Балабана.
Гадаю, що виникне бажання купити там для ворогів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:19
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
- ну, виходить, - я правильно прокоментував той ролик про кредитне плече?(просто думав, щось вже змінилось) - чи зміниться, як от обіцяють іпотеку під 12%
... і про перепланування....- то теж так правильно, як пишуть нижче...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:25
Турок ходить по вулиці Маєра виявляється. Навіть не знаю де це є. Треба відрізняти район для життя і райони для здачі.
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:42
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:44
А ви будьте простіше: напишіть за яку ціну в тих гнидниках можна купити і за яку ціну здати.
Я там шукав майстерню з ремонту монітора в серпні - знайшов - ледве ноги не зламав, та у страхітливе підвороття боявся зайти. Наче 1939 рік тільки почався.
Так що любіть та знайте Львів - як я знаю.
Там гнидники однозначно.
Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках можна купити і за яку ціну можна здати.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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