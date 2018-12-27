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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 416417418419
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:13

Раджу спочатку власними ногами пройти по вулиці Маєра Балабана.
Гадаю, що виникне бажання купити там для ворогів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:19

  akurt написав:Раджу спочатку власними ногами пройти по вулиці Маєра Балабана.
Гадаю, що виникне бажання купити там для ворогів.


навіщо Ви відмовляєте шановних панів і панянок :lol:
най си куплять - будуть центровими ві Львові :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:Я думав, що ця тема обкашляна тут на гілці і всі зробили правмльні висновки

- ну, виходить, - я правильно прокоментував той ролик про кредитне плече?(просто думав, щось вже змінилось) - чи зміниться, як от обіцяють іпотеку під 12% :)

... і про перепланування....- то теж так правильно, як пишуть нижче...
  alya_tsimbal написав:Перепланувати у 2 к + студiо. Зробити одну - здати, потiм - другу, як варiант
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:25

Турок ходить по вулиці Маєра виявляється. Навіть не знаю де це є. Треба відрізняти район для життя і райони для здачі.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:42

  jump написав:
  akurt написав:Раджу спочатку власними ногами пройти по вулиці Маєра Балабана.
Гадаю, що виникне бажання купити там для ворогів.


навіщо Ви відмовляєте шановних панів і панянок :lol:
най си куплять - будуть центровими ві Львові :lol:

Помiряємося хто центровіше живе уві Львові?)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:44

  Ethereum написав:Турок ходить по вулиці Маєра виявляється. Навіть не знаю де це є. Треба відрізняти район для життя і райони для здачі.

Гарний в нас пан: НАВІТЬ НЕ ЗНАЮ ДЕ ЦЕ Є, АЛЕ ПОРАДИ ДАЮ.

А ви будьте простіше: напишіть за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну здати.
Я там шукав майстерню з ремонту монітора в серпні - знайшов - ледве ноги не зламав, та у страхітливе підвороття боявся зайти. Наче 1939 рік тільки почався.
Так що любіть та знайте Львів - як я знаю.
Там гнидники однозначно.
Зображення
Зображення
Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати.
Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:09

  akurt написав:Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати.
Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.

Задам питання інакше: нахіба зливати гроші у неліквід? Чи пан вважає, що то є недооцінена нерухомість?)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:33

  alya_tsimbal написав:
  akurt написав:Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати.
Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.

Задам питання інакше: нахіба зливати гроші у неліквід? Чи пан вважає, що то є недооцінена нерухомість?)

...а можна ще топікстартер задасть питання? :mrgreen:
- назвіть 2-3 об'єкти нерухомості у місті Лева, де вартує вкладати/де б Ви вклали свої кошти?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:40

  alya_tsimbal написав:
  akurt написав:Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати.
Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.

Задам питання інакше: нахіба зливати гроші у неліквід? Чи пан вважає, що то є недооцінена нерухомість?)


Це питання НЕ до мене...
Тому я й порадив для початку хоча б пройтися згаданою вулицею власними ногами, та не один раз, як зробив я.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:32

Як власник квартири може її перепланувати ще на початку будівництва та що буде з будинками, які почали зводити до запровадження нових будівельних норм.

З 1 жовтня 2018 року та 1 грудня 2019-го починають діяти нові Державні будівельні норми щодо реконструкції та будівництва житла. Для чого їх запроваджували, як вони покращать квартири для мешканців та змінять вимоги для забудовників, у межах проєкту «Реформи без ілюзій» Tvoemisto.tv розповів голова комісії архітектури, містобудування та просторового розвитку Громадської ради при ЛОДА Ігор Яблонський.

Що основного мало би змінитися у комфорті і безпеці будинків?

Нові Державні будівельні норми (ДБН) стосуватимуться як нового житлового будівництва, так і реконструкції та переоснащення будинків. Наприклад, тепер заборонено в житлових будинках розміщувати готелі, лазні і великі магазини, натомість тепер можна вільно планувати квартири, проєктувати кухні-ніші. Крім того, підвищені вимоги до енергоефективності житла, що зараз є дуже актуальним. ДБНи регламентують і обов’язкові ліфти в будинках від 4-поверхів, прибирають застарілу норму проєктування радіоточки у кожній квартирі і дозволяють вбудовувати громадські заклади на будь-яких поверхах.

Посилюються норми щодо утеплення фасадних систем, дахів, вікон, дверей і всього, що стосується зберігання тепла. Для власника нерухомості це великий плюс, бо рахунки за комунальні послуги будуть значно меншими, ніж є зараз. Це додатковий комфорт, адже при будівництві використовуються найновіші технології та матеріали. Від концепції будівництва залежить подальша експлуатація житла. Забудовникам же ці норми дають можливість підвищити якість своїх комплексів.

Кожен мешканець чи власник квартири у новобудові має право впливати на планування квартири так, як він хоче. Основна умова — дотримання ДБНів при розрахунку самих конструкцій.

http://tvoemisto.tv/exclusive/mensha_ko ... tvXx1y79i4
jump
 
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