Додано: Вів 08 жов, 2019 19:32

Як власник квартири може її перепланувати ще на початку будівництва та що буде з будинками, які почали зводити до запровадження нових будівельних норм.З 1 жовтня 2018 року та 1 грудня 2019-го починають діяти нові Державні будівельні норми щодо реконструкції та будівництва житла. Для чого їх запроваджували, як вони покращать квартири для мешканців та змінять вимоги для забудовників, у межах проєкту «Реформи без ілюзій» Tvoemisto.tv розповів голова комісії архітектури, містобудування та просторового розвитку Громадської ради при ЛОДА Ігор Яблонський.Що основного мало би змінитися у комфорті і безпеці будинків?Нові Державні будівельні норми (ДБН) стосуватимуться як нового житлового будівництва, так і реконструкції та переоснащення будинків. Наприклад, тепер заборонено в житлових будинках розміщувати готелі, лазні і великі магазини, натомість тепер можна вільно планувати квартири, проєктувати кухні-ніші. Крім того, підвищені вимоги до енергоефективності житла, що зараз є дуже актуальним. ДБНи регламентують і обов’язкові ліфти в будинках від 4-поверхів, прибирають застарілу норму проєктування радіоточки у кожній квартирі і дозволяють вбудовувати громадські заклади на будь-яких поверхах.Посилюються норми щодо утеплення фасадних систем, дахів, вікон, дверей і всього, що стосується зберігання тепла. Для власника нерухомості це великий плюс, бо рахунки за комунальні послуги будуть значно меншими, ніж є зараз. Це додатковий комфорт, адже при будівництві використовуються найновіші технології та матеріали. Від концепції будівництва залежить подальша експлуатація житла. Забудовникам же ці норми дають можливість підвищити якість своїх комплексів.Кожен мешканець чи власник квартири у новобудові має право впливати на планування квартири так, як він хоче. Основна умова — дотримання ДБНів при розрахунку самих конструкцій.