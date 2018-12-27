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Ethereum написав:Турок ходить по вулиці Маєра виявляється. Навіть не знаю де це є. Треба відрізняти район для життя і райони для здачі.
Гарний в нас пан: НАВІТЬ НЕ ЗНАЮ ДЕ ЦЕ Є, АЛЕ ПОРАДИ ДАЮ.
А ви будьте простіше: напишіть за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну здати. Я там шукав майстерню з ремонту монітора в серпні - знайшов - ледве ноги не зламав, та у страхітливе підвороття боявся зайти. Наче 1939 рік тільки почався. Так що любіть та знайте Львів - як я знаю. Там гнидники однозначно.
Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати. Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.
Гнида акурт,недобиток совєтський розказує нам як ми живемо.Як ті східняки люблять нас вчити. Самі накрали побільше і тепер розказують треба то купляти,але не у Львові,бо то майд оф туркестан.Як твоя англійська з словником,недоучка?
Розкажи нам про свої трущоби конкретно. А не бла бла бла . Розкажеш скільки ти на лірі втратиш на другий рік після санкці1 Трампа.Розкажеш Долярчику про цибульку і про свої марення паспорта туркестану.
akurt написав:Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати. Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.
Задам питання інакше: нахіба зливати гроші у неліквід? Чи пан вважає, що то є недооцінена нерухомість?)
...а можна ще топікстартер задасть питання? - назвіть 2-3 об'єкти нерухомості у місті Лева, де вартує вкладати/де б Ви вклали свої кошти?
В австрiяка для себе. Пiд подобову i польский люкс - гуд. Нестандартнi рiшення - ок. Пiд ремонт. Пiшки до Данила до 10 хв. Або бiля Стрийського парку. Толстого та Тарнавського, Черешнева - моє друге кохання, але там би для себе. Якщо виключно про прибуток, на старому ринку, сніжної, чорноморській і переплановувала б. цікаву пропозицію бачила влітку: біля цирку 3к, наріжна, з 2 су, під ремонт. тільки перекриття дерев'яні( 57 хотіли наче за щось 75 метрів.