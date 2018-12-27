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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:34

  alya_tsimbal написав:
  dinozavrik написав:
Там не далеко, новобудова на Балабана в ціні виросла дуже, квартири здаються там дуже швидко і дорого


Є реальні цифри покупка, аренда?

Є, нажаль не моя :(
квартира 2спальні + тераса довсить велика, з ремонтом 100тис. здається за 1100 уе
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:09

  akurt написав:
  Ethereum написав:Турок ходить по вулиці Маєра виявляється. Навіть не знаю де це є. Треба відрізняти район для життя і райони для здачі.

Гарний в нас пан: НАВІТЬ НЕ ЗНАЮ ДЕ ЦЕ Є, АЛЕ ПОРАДИ ДАЮ.

А ви будьте простіше: напишіть за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну здати.
Я там шукав майстерню з ремонту монітора в серпні - знайшов - ледве ноги не зламав, та у страхітливе підвороття боявся зайти. Наче 1939 рік тільки почався.
Так що любіть та знайте Львів - як я знаю.
Там гнидники однозначно.

Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати.
Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.




Гнида акурт,недобиток совєтський розказує нам як ми живемо.Як ті східняки люблять нас вчити. Самі накрали побільше і тепер розказують треба то купляти,але не у Львові,бо то майд оф туркестан.Як твоя англійська з словником,недоучка?

ЗображенняЗображення

Розкажи нам про свої трущоби конкретно. А не бла бла бла . Розкажеш скільки ти на лірі втратиш на другий рік після санкці1 Трампа.Розкажеш Долярчику про цибульку і про свої марення паспорта туркестану. :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:33

  Долярчик написав:
  alya_tsimbal написав:
  akurt написав:Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати.
Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.

Задам питання інакше: нахіба зливати гроші у неліквід? Чи пан вважає, що то є недооцінена нерухомість?)

...а можна ще топікстартер задасть питання? :mrgreen:
- назвіть 2-3 об'єкти нерухомості у місті Лева, де вартує вкладати/де б Ви вклали свої кошти?

В австрiяка для себе. Пiд подобову i польский люкс - гуд. Нестандартнi рiшення - ок. Пiд ремонт. Пiшки до Данила до 10 хв. Або бiля Стрийського парку. Толстого та Тарнавського, Черешнева - моє друге кохання, але там би для себе.
Якщо виключно про прибуток, на старому ринку, сніжної, чорноморській і переплановувала б.
цікаву пропозицію бачила влітку: біля цирку 3к, наріжна, з 2 су, під ремонт. тільки перекриття дерев'яні( 57 хотіли наче за щось 75 метрів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:37

  dinozavrik написав:
  alya_tsimbal написав:
  dinozavrik написав:
Там не далеко, новобудова на Балабана в ціні виросла дуже, квартири здаються там дуже швидко і дорого


Є реальні цифри покупка, аренда?

Є, нажаль не моя :(
квартира 2спальні + тераса довсить велика, з ремонтом 100тис. здається за 1100 уе

Так ок. Шкода, що лише один приклад.
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