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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:34

  alya_tsimbal написав:
  dinozavrik написав:
Там не далеко, новобудова на Балабана в ціні виросла дуже, квартири здаються там дуже швидко і дорого


Є реальні цифри покупка, аренда?

Є, нажаль не моя :(
квартира 2спальні + тераса довсить велика, з ремонтом 100тис. здається за 1100 уе
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:33

  Долярчик написав:
  alya_tsimbal написав:
  akurt написав:Чекаю від вас особисто інформації: за яку ціну в тих гнидниках ВАРТО купити і за яку ціну можна здати.
Тільки не "бла-бла-бла", а з цифрами.

Задам питання інакше: нахіба зливати гроші у неліквід? Чи пан вважає, що то є недооцінена нерухомість?)

...а можна ще топікстартер задасть питання? :mrgreen:
- назвіть 2-3 об'єкти нерухомості у місті Лева, де вартує вкладати/де б Ви вклали свої кошти?

В австрiяка для себе. Пiд подобову i польский люкс - гуд. Нестандартнi рiшення - ок. Пiд ремонт. Пiшки до Данила до 10 хв. Або бiля Стрийського парку. Толстого та Тарнавського, Черешнева - моє друге кохання, але там би для себе. Аби була зовсім дурна. А так. Маючи коштів пл їх запиту - Мюнхен)
Якщо виключно про прибуток, на старому ринку, сніжної, чорноморській і переплановувала б.
цікаву пропозицію бачила влітку: біля цирку 3к, наріжна, з 2 су, під ремонт. тільки перекриття дерев'яні( 57 хотіли наче за щось 75 метрів.
На Митній площі (я так зрозуміла, то за смітниками навпроти "Старгорода" трьоха була класного планування за щось 42. Під ремонт.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Вів 08 жов, 2019 22:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:37

  dinozavrik написав:
  alya_tsimbal написав:
  dinozavrik написав:
Там не далеко, новобудова на Балабана в ціні виросла дуже, квартири здаються там дуже швидко і дорого


Є реальні цифри покупка, аренда?

Є, нажаль не моя :(
квартира 2спальні + тераса довсить велика, з ремонтом 100тис. здається за 1100 уе

Так ок. Шкода, що лише один приклад.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:49

Долярчик, якщо чесно, я б ще прикупила за дуже дешево у Києві біля м. Дорогожичи. 20 коштує, за 400 легко здати. Для життя 1-2 достатній мінімум. 6 років відіб'ється. А там може і знесуть, дадуть навзаэм щось більше у новобудові.
Тут хіба подобова - для підтримання штанів + доп.сервіси підключити (екскурсії, трансфер, сніданки, свої наливки і т.д.) не все ж туристам у садового прогулювати ;) В середньому турист витрачає 70 ойро на добу уві Львові (чула звін, та не пригадаю де він).
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:30

  alya_tsimbal написав:Долярчик, якщо чесно, я б ще прикупила за дуже дешево у Києві біля м. Дорогожичи. 20 коштує, за 400 легко здати. Для життя 1-2 достатній мінімум. 6 років відіб'ється. А там може і знесуть, дадуть навзаэм щось більше у новобудові.
Тут хіба подобова - для підтримання штанів + доп.сервіси підключити (екскурсії, трансфер, сніданки, свої наливки і т.д.) не все ж туристам у садового прогулювати ;) В середньому турист витрачає 70 ойро на добу уві Львові (чула звін, та не пригадаю де він).

... все це чудово.... - але більшість тут "пасеться"/цікавиться більш ПАСИВНИМ прибутком.... :D
- щоб купити за 5коп,зробити ремонт і продати за 7коп :mrgreen: ... ну, або здавати на довготривалий термін за 10%річних :idea: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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