Є, нажаль не моя
квартира 2спальні + тераса довсить велика, з ремонтом 100тис. здається за 1100 уе
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:34
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:33
В австрiяка для себе. Пiд подобову i польский люкс - гуд. Нестандартнi рiшення - ок. Пiд ремонт. Пiшки до Данила до 10 хв. Або бiля Стрийського парку. Толстого та Тарнавського, Черешнева - моє друге кохання, але там би для себе. Аби була зовсім дурна. А так. Маючи коштів пл їх запиту - Мюнхен)
Якщо виключно про прибуток, на старому ринку, сніжної, чорноморській і переплановувала б.
цікаву пропозицію бачила влітку: біля цирку 3к, наріжна, з 2 су, під ремонт. тільки перекриття дерев'яні( 57 хотіли наче за щось 75 метрів.
На Митній площі (я так зрозуміла, то за смітниками навпроти "Старгорода" трьоха була класного планування за щось 42. Під ремонт.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Вів 08 жов, 2019 22:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:37
Так ок. Шкода, що лише один приклад.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:49
Долярчик, якщо чесно, я б ще прикупила за дуже дешево у Києві біля м. Дорогожичи. 20 коштує, за 400 легко здати. Для життя 1-2 достатній мінімум. 6 років відіб'ється. А там може і знесуть, дадуть навзаэм щось більше у новобудові.
Тут хіба подобова - для підтримання штанів + доп.сервіси підключити (екскурсії, трансфер, сніданки, свої наливки і т.д.) не все ж туристам у садового прогулювати В середньому турист витрачає 70 ойро на добу уві Львові (чула звін, та не пригадаю де він).
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:30
... все це чудово.... - але більшість тут "пасеться"/цікавиться більш ПАСИВНИМ прибутком....
- щоб купити за 5коп,зробити ремонт і продати за 7коп ... ну, або здавати на довготривалий термін за 10%річних
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:22
На Замарстинівській зведуть житловий будинок з шумозахисним екраном
Новобудову збудують на Замарстинівській,127 одразу біля трамвайної колії, а існуючі будівлі знесуть.
Будинок збудують одразу біля трамвайної колії, тому в проекті передбачили шумозахисний екран. Зараз на проектованій території розсташовані 3-поерхові цегляні приміщення, які планують знести. Новобудову зведуть на трьох земельних ділянках, загальною площею 0,4084 га, яка перебуває у комунальній власності й призначена для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
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