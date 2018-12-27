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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:23
1970-ті. Львів. дорога на вокзал.
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:26
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:31
Термітник Галицький Лев/Набережний квартал - Пулюя
Відгуки "інвесторів"
"Чекали на здачу секції 3 роки, будинок здали, а газ тепер далі обіцяють...
Стіни жахливі: пісок на цементі, вікна криві, під‘їзд зроблений аби як... район хороший, хороші планування- напевно це єдині плюси."
"недоліків дууже багато - перекошені вікна (навіть не чула щоб хтось з сусідів не перевстановлював), криві стіни , кімнати , балкони -трапеціями ))) відхилення стін, перепади до 5см. Рубероїд на даху ледве тримався у всіх секціях."
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:35
jump
... як думаєте, цим людям-інвесторам можна було якось НЕвляпатись в то?
.... ну там доки, якісь глянути, ще щось...?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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