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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:23

1970-ті. Львів. дорога на вокзал.

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jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:26

  jump написав:Зображення

Де дерева поділися? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:31

Термітник Галицький Лев/Набережний квартал - Пулюя

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Відгуки "інвесторів" :lol:

"Чекали на здачу секції 3 роки, будинок здали, а газ тепер далі обіцяють...
Стіни жахливі: пісок на цементі, вікна криві, під‘їзд зроблений аби як... район хороший, хороші планування- напевно це єдині плюси."

"недоліків дууже багато - перекошені вікна (навіть не чула щоб хтось з сусідів не перевстановлював), криві стіни , кімнати , балкони -трапеціями ))) відхилення стін, перепади до 5см. Рубероїд на даху ледве тримався у всіх секціях."
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:35

jump
... як думаєте, цим людям-інвесторам можна було якось НЕвляпатись в то?
.... ну там доки, якісь глянути, ще щось...?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 418419420421
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