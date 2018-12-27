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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 418419420421
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:23

1970-ті. Львів. дорога на вокзал.

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jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:26

  jump написав:Зображення

Де дерева поділися? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:31

Термітник Галицький Лев/Набережний квартал - Пулюя

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Відгуки "інвесторів" :lol:

"Чекали на здачу секції 3 роки, будинок здали, а газ тепер далі обіцяють...
Стіни жахливі: пісок на цементі, вікна криві, під‘їзд зроблений аби як... район хороший, хороші планування- напевно це єдині плюси."

"недоліків дууже багато - перекошені вікна (навіть не чула щоб хтось з сусідів не перевстановлював), криві стіни , кімнати , балкони -трапеціями ))) відхилення стін, перепади до 5см. Рубероїд на даху ледве тримався у всіх секціях."
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:35

jump
... як думаєте, цим людям-інвесторам можна було якось НЕвляпатись в то?
.... ну там доки, якісь глянути, ще щось...?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:00

  jump написав:Зображення

Відгуки "інвесторів" :lol:

"Чекали на здачу секції 3 роки, будинок здали, а газ тепер далі обіцяють...
Стіни жахливі: пісок на цементі, вікна криві, під‘їзд зроблений аби як... район хороший, хороші планування- напевно це єдині плюси."

"недоліків дууже багато - перекошені вікна (навіть не чула щоб хтось з сусідів не перевстановлював), криві стіни , кімнати , балкони -трапеціями ))) відхилення стін, перепади до 5см. Рубероїд на даху ледве тримався у всіх секціях."



Все залежить від секцій .
Ну але давайте конкретно пройдемося ,без газет.
Пепекошені вікна? Конкретно яка секція? Цього не пам'ятаю . Були проблеми з кріпленнями рами ,питання 100гр хто хотів той рішав на місці. Напишіть яка секція конкретно і тоді прокоментую чув ,не чув...
Верхні поверхи гірші це факт!
Перепади стяжки 5см факт,але Галжитлобуд це саме.
Тепер скажіть яка була ціна квартири в $ на момент покупки??
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:11

  Долярчик написав:jump
... як думаєте, цим людям-інвесторам можна було якось НЕвляпатись в то?
.... ну там доки, якісь глянути, ще щось...?


усі термітники будуються за принципом дешевизни і через те поганої якості. елементарні речі
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:13

  Ethereum написав:
  jump написав:Зображення

Відгуки "інвесторів" :lol:

"Чекали на здачу секції 3 роки, будинок здали, а газ тепер далі обіцяють...
Стіни жахливі: пісок на цементі, вікна криві, під‘їзд зроблений аби як... район хороший, хороші планування- напевно це єдині плюси."

"недоліків дууже багато - перекошені вікна (навіть не чула щоб хтось з сусідів не перевстановлював), криві стіни , кімнати , балкони -трапеціями ))) відхилення стін, перепади до 5см. Рубероїд на даху ледве тримався у всіх секціях."





Все залежить від секцій .
Ну але давайте конкретно пройдемося ,без газет.
Пепекошені вікна? Конкретно яка секція? Цього не пам'ятаю . Були проблеми з кріпленнями рами ,питання 100гр хто хотів той рішав на місці. Напишіть яка секція конкретно і тоді прокоментую чув ,не чув...
Верхні поверхи гірші це факт!
Перепади стяжки 5см факт,але Галжитлобуд це саме.
Тепер скажіть яка була ціна квартири в $ на момент покупки??



далекий 16р. :wink: мала ціна завжди говорить, що з забудовою щось не є добре :wink:
https://zik.ua/news/2016/10/13/u_lvovi_ ... zvy_948842
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:далекий 16р. мала ціна завжди говорить, що з забудовою щось не є добре

... ну то які питання? ;)
- чути крики про "ДЕШЕВУ ковбасу, що вона без м'яса... " - якось дивно! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:51

  Долярчик написав:
  Вкладчик1234 написав:Может немного и оффтоп, но думаю что Долярчику будет интересно почитать. Там ещё есть ссылки на первоисточники и обсуждения, если интересно

Продал квартиру, купил 15 гаражей. Вроде бы все учел...
https://perfume007.livejournal.com/593000.html

...я, звичайно, старабюсь "відганяти" песимізм.....
- ну, але в інвестиціях треба ВСЕ обдумувати!
- і от це все, що нижче пише - то в мене в голові ЗРАЗУ прокрутилось, як тільки колись почув про цей "бізнес" :!:
.... копіпаст з того посилання:

Ну, а если серьезно, то недостатков гораздо больше чем упомянул автор.


Административные издержки. Многие и с одним арендатором успевают намучиться, а тут представьте их будет 15! Собственник вместо пассивных 18% будет только и делать что бегать и решать мелкие бытовые вопросы(пасивний бізнес? :shock: :mrgreen: )

2. Высокие риски экспроприации. На коммерческую недвижимость не распространяется государственная защита недвижимой собственности. Пока нет даже закона, который бы регулировал право собственности на гаражи, его только планируют принимать.

https://rg.ru/2019/09/04/avtovladelcy-s ... nnost.html

На этом фоне - лишиться своего купленного гаража - как два пальца об асфальт.

3. Высокие простои. Автор упомянул, что мало клиентов, но явно преуменьшил проблему. Скорее всего половина купленных гаражей будет пустовать (благо сейчас все предпочитают оставлять машину под окнами), а на другую половину - будут задержки оплаты.

4. Низкая ликвидность. 15 гаражей вы купить сумеете. А вот продать их обратно, если что-то пойдет не по плану, будет очень сложно. Так и зависните с этой недонедвижимостью на долгие годы

5. Издержки контроля. Гаражи часто используют не по прямому назначению. Соответственно, появляются дополнительные риски

//////////

Когда я разместил в своей группе Недвиномика этот пассаж, читатели подкинули несколько интересных комментариев:

Alla Craighan

Я представила себе менеджмент 15-ти гаражей и испугалась.

Юля Федорова

Супруг занимался. Клиентов и правда мало, плюсом они часто мутные. Оглушительные рок группы - самый спокойный вариант. А так и пиццу (с тараканами) мутили, и вещества варили нехорошие.

Дмитрий Новиков

Знал я одного майнера, который снимал гараж за копейки, но успел намайнить хозяину света на тысяч 50-60 перед тем как слиться оттуда. Так что да, учли не всё.

Так я это и сбросил сюда, чтоб Вы почитали, и
1. не сильно очаровывались бетоном в разных его проявлениях,
2. не следовали слепо всяким "коучам", которые такому часто учат
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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