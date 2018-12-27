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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 419420421422
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:16

  Долярчик написав:
  jump написав:далекий 16р. мала ціна завжди говорить, що з забудовою щось не є добре

... ну то які питання? ;)
- чути крики про "ДЕШЕВУ ковбасу, що вона без м'яса... " - якось дивно! :)


Тільки ця ковбаса коштує 2 рази допожче... навар 100% за 3 роки
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  #<1 ... 419420421422
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