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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:16
Долярчик написав: jump написав:
далекий 16р. мала ціна завжди говорить, що з забудовою щось не є добре
... ну то які питання?
- чути крики про "ДЕШЕВУ ковбасу, що вона без м'яса... " - якось дивно!
Тільки ця ковбаса коштує 2 рази допожче... навар 100% за 3 роки
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