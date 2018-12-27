Тільки ця ковбаса коштує 2 рази допожче... навар 100% за 3 роки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:16
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... ну, якщо вже квартири з такими ремонтами приносять всього лиш 450дол/міс. - то я тоді ще більше розчаровуюст в лендлордстві!
... скільки така квартира затяне з тим ремонтом? 50-60К?
... чи отака...
- я про те, що все новеньке(не найдешевше) і метраж - не малий! - скільки ж виходить %річних з оренди, при таких не самих дешевих ремонтах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:18
... нехай і так... - я не про те!
- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:30
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 19 жов, 2019 22:06
Додано: Суб 19 жов, 2019 22:10
Сьогодні їшов поруч з Авалоном,тим що за Ашаном на Чорновола.Під одним з підїздів стояв БЧЖ з багажника якого роботяги тягали різнокаліберну плитку АТЕМ. Якись крутий ремонт бізнес класа валять?!
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