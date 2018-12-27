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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 419420421422
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:16

  Долярчик написав:
  jump написав:далекий 16р. мала ціна завжди говорить, що з забудовою щось не є добре

... ну то які питання? ;)
- чути крики про "ДЕШЕВУ ковбасу, що вона без м'яса... " - якось дивно! :)


Тільки ця ковбаса коштує 2 рази допожче... навар 100% за 3 роки
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... ну, якщо вже квартири з такими ремонтами приносять всього лиш 450дол/міс. - то я тоді ще більше розчаровуюст в лендлордстві!
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2 ... n=5&page=3

... скільки така квартира затяне з тим ремонтом? 50-60К?
... чи отака...
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-1 ... =12&page=1

- я про те, що все новеньке(не найдешевше) і метраж - не малий! - скільки ж виходить %річних з оренди, при таких не самих дешевих ремонтах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:11

Долярчик
це вже пройдешній день 8)
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:18

  jump написав:Долярчик
це вже пройдешній день 8)

... нехай і так... - я не про те!
- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:30

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:
  jump написав:Долярчик
це вже пройдешній день 8)

... нехай і так... - я не про те!
- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!

Не факт, що там саме такий ремонт, бо це не фотки, а рендери.
Принаймні з телефона так здається.



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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:06

  Долярчик написав:
  jump написав:Долярчик
це вже пройдешній день 8)

... нехай і так... - я не про те!
- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!

про що й промовка-змісту немає 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:10

Сьогодні їшов поруч з Авалоном,тим що за Ашаном на Чорновола.Під одним з підїздів стояв БЧЖ з багажника якого роботяги тягали різнокаліберну плитку АТЕМ. Якись крутий ремонт бізнес класа валять?! :)
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