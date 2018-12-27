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- я про те, що все новеньке(не найдешевше) і метраж - не малий! - скільки ж виходить %річних з оренди, при таких не самих дешевих ремонтах?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... нехай і так... - я не про те! - а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Bolt написав:Сьогодні їшов поруч з Авалоном,тим що за Ашаном на Чорновола.Під одним з підїздів стояв БЧЖ з багажника якого роботяги тягали різнокаліберну плитку АТЕМ. Якись крутий ремонт бізнес класа валять?!
То ж бізнес район)) Реально важко зрозуміти там ціни,явно завищені. Але народ скупляє і далі.