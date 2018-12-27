Тільки ця ковбаса коштує 2 рази допожче... навар 100% за 3 роки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:16
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... ну, якщо вже квартири з такими ремонтами приносять всього лиш 450дол/міс. - то я тоді ще більше розчаровуюст в лендлордстві!
... скільки така квартира затяне з тим ремонтом? 50-60К?
... чи отака...
- я про те, що все новеньке(не найдешевше) і метраж - не малий! - скільки ж виходить %річних з оренди, при таких не самих дешевих ремонтах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:18
... нехай і так... - я не про те!
- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:30
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 19 жов, 2019 22:06
Додано: Суб 19 жов, 2019 22:10
Сьогодні їшов поруч з Авалоном,тим що за Ашаном на Чорновола.Під одним з підїздів стояв БЧЖ з багажника якого роботяги тягали різнокаліберну плитку АТЕМ. Якись крутий ремонт бізнес класа валять?!
Додано: Нед 20 жов, 2019 06:10
То ж бізнес район)) Реально важко зрозуміти там ціни,явно завищені. Але народ скупляє і далі.
Додано: Нед 20 жов, 2019 10:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ой, як це чудово! Долярчик, Ви не уявляєте, як влучно Ви описали причину того, на що Ви самі постійно жалієтесь Оцей менталітет "вкласти мінімум, але щоб було айс" і призводить до того, що "маємо те, що маємо".
Тут на форумі Ви (та й не лише Ви) регулярно заламуючи руки голосите: "Чому десь (Туреччина, Польща, тощо) так класно, а в нас не так? Коли вже й в Україні буде класно?". Моя Вам відповідь - допоки Ви не позбудетесь цього менталітету - ніколи (чи хоча б людей з таким менталітетом не стане меншість). Цей менталітет і продукує все те лайно навколо, на яке Ви жалієтесь.
Ви хочете вкласти мінімум (квартиру подешевше + $5-10К в ремонт) і отримати пасивний дохід майже вдвічі вищий за дохід Вашої дружини, яка має за ті гроші впахувати. А Ви пробували поставити себе на місце орендаря? Чи хотіли би Ви самі жити в тому, що Ви плануєте пропонувати іншим (за ті гроші)? Чи Ваше ставлення до орендаря "Жри, что дают!"? Чотири стіни - є, вікна/двері - є, ліжко - є, побутова техніка - є, що вам ще треба? Так? Ну то я Вас вітаю. Допоки Ви будете максимізовувати прибуток, а не якість, доти Ви будете жити в лайні.
Ви жалілись на наші маршрутки і захоплювались розповідями про громадський транспорт в Туреччині? Наші компанії-перезвізники заснували такі самі "долярчики", які вклали в автобуси мінімум. Результат, правда, також "не айс" (звідси й суперечки, щодо компенсації проїзду пільговиків, протести), ну але живуть якось.
Ви жалілись на якість забудови і високі ціни? "долярчик", який заснував будівельну компанію, хоче вкласти мінімум, тому матеріали найдешевші, а отримати максимум, тому квартири дорогі. "долярчики"-будівельники, також хочуть вкласти мінімум (в даному випадку свого часу), тому роблять не якісно, а будь-як.
Ви захоплювались інфраструктурою для відпочинку в Анталії? "долярчики" ж в Одесі/Славському вважають, що наявність поруч моря/Тростяну автоматично робить їх курортом. Чотири стіни є, туалет на дворі є, ліжко є, гора/море поруч є, що вам ще треба? "Жрите, что дают!"
Приклади, можна наводити далі (дороги, медицина, і т. ін.). Ви чекаєте, що це має бути влада, яка прийде і, нарешті, зробить з лайна навколо цукерку. Справа в тому, що в нас (поки ще) демократія, тому влада обирається шляхом виборів. По-перше, якщо нас навколо оточують переважно "долярчики", то і обирати доводиться з них. По-друге, масштаб лайна, яке нас оточує вже настільки великий, що люди визнають це за норму життя, і не помічають, що живуть в лайні. Як ще пояснити той факт, що Ростислав Мельник (засновник корпорації РІЕЛ, яка у Львові напродукувала лайна на роки вперед), балотується в депутати і отримує 13 відсотків підтримки виборців на своєму окрузі. Ви вірите в те, що потрапивши до ВР, його компанія стала би будувати кращі і дешевші будинки? Питання риторичне.
Тому допоки Ви не викоріните, в першу чергу, з себе цей менталітет, не сподівайтеся на зміни на краще. Почніть з себе. У Вас ще є шанс виховати правильний менталітет у своїх дітей, і тоді, можливо, Ваші онуки будуть жити в іншій країні.
Додано: Нед 20 жов, 2019 10:46
...правила інвестора))
Coder
... з Вами, навіть, не посперечаєшся
- правда, запитайте тут форумчан, і кожен другий з них скаже, що з точки зору інвестора - всі хочуть по-мінімуму вкластись і по-максимуму віддачу з інвестування!
- і ще скажу, що мені(та й мабуть, багатьом) - не дуже цікава інвестиція здачі під оренду під 7-8%річних - хочуть 10 - 12% отримувати...
- то хто ж буде робити дорогий/чи напів-дорогий ремонт і отримувати 4-5%річних?
... а так, то наче, правильно все пишете
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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