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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 419420421422
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:16

  Долярчик написав:
  jump написав:далекий 16р. мала ціна завжди говорить, що з забудовою щось не є добре

... ну то які питання? ;)
- чути крики про "ДЕШЕВУ ковбасу, що вона без м'яса... " - якось дивно! :)


Тільки ця ковбаса коштує 2 рази допожче... навар 100% за 3 роки
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... ну, якщо вже квартири з такими ремонтами приносять всього лиш 450дол/міс. - то я тоді ще більше розчаровуюст в лендлордстві!
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2 ... n=5&page=3

... скільки така квартира затяне з тим ремонтом? 50-60К?
... чи отака...
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-1 ... =12&page=1

- я про те, що все новеньке(не найдешевше) і метраж - не малий! - скільки ж виходить %річних з оренди, при таких не самих дешевих ремонтах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:11

Долярчик
це вже пройдешній день 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:18

  jump написав:Долярчик
це вже пройдешній день 8)

... нехай і так... - я не про те!
- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:30

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:
  jump написав:Долярчик
це вже пройдешній день 8)

... нехай і так... - я не про те!
- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!

Не факт, що там саме такий ремонт, бо це не фотки, а рендери.
Принаймні з телефона так здається.



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fis
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:06

  Долярчик написав:
  jump написав:Долярчик
це вже пройдешній день 8)

... нехай і так... - я не про те!
- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!

про що й промовка-змісту немає 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:10

Сьогодні їшов поруч з Авалоном,тим що за Ашаном на Чорновола.Під одним з підїздів стояв БЧЖ з багажника якого роботяги тягали різнокаліберну плитку АТЕМ. Якись крутий ремонт бізнес класа валять?! :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 06:10

  Bolt написав:Сьогодні їшов поруч з Авалоном,тим що за Ашаном на Чорновола.Під одним з підїздів стояв БЧЖ з багажника якого роботяги тягали різнокаліберну плитку АТЕМ. Якись крутий ремонт бізнес класа валять?! :)


То ж бізнес район)) Реально важко зрозуміти там ціни,явно завищені. Але народ скупляє і далі.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 10:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!


Ой, як це чудово! Долярчик, Ви не уявляєте, як влучно Ви описали причину того, на що Ви самі постійно жалієтесь :) Оцей менталітет "вкласти мінімум, але щоб було айс" і призводить до того, що "маємо те, що маємо".

Тут на форумі Ви (та й не лише Ви) регулярно заламуючи руки голосите: "Чому десь (Туреччина, Польща, тощо) так класно, а в нас не так? Коли вже й в Україні буде класно?". Моя Вам відповідь - допоки Ви не позбудетесь цього менталітету - ніколи (чи хоча б людей з таким менталітетом не стане меншість). Цей менталітет і продукує все те лайно навколо, на яке Ви жалієтесь.

Ви хочете вкласти мінімум (квартиру подешевше + $5-10К в ремонт) і отримати пасивний дохід майже вдвічі вищий за дохід Вашої дружини, яка має за ті гроші впахувати. А Ви пробували поставити себе на місце орендаря? Чи хотіли би Ви самі жити в тому, що Ви плануєте пропонувати іншим (за ті гроші)? Чи Ваше ставлення до орендаря "Жри, что дают!"? Чотири стіни - є, вікна/двері - є, ліжко - є, побутова техніка - є, що вам ще треба? Так? Ну то я Вас вітаю. Допоки Ви будете максимізовувати прибуток, а не якість, доти Ви будете жити в лайні.

Ви жалілись на наші маршрутки і захоплювались розповідями про громадський транспорт в Туреччині? Наші компанії-перезвізники заснували такі самі "долярчики", які вклали в автобуси мінімум. Результат, правда, також "не айс" (звідси й суперечки, щодо компенсації проїзду пільговиків, протести), ну але живуть якось.

Ви жалілись на якість забудови і високі ціни? "долярчик", який заснував будівельну компанію, хоче вкласти мінімум, тому матеріали найдешевші, а отримати максимум, тому квартири дорогі. "долярчики"-будівельники, також хочуть вкласти мінімум (в даному випадку свого часу), тому роблять не якісно, а будь-як.

Ви захоплювались інфраструктурою для відпочинку в Анталії? "долярчики" ж в Одесі/Славському вважають, що наявність поруч моря/Тростяну автоматично робить їх курортом. Чотири стіни є, туалет на дворі є, ліжко є, гора/море поруч є, що вам ще треба? "Жрите, что дают!"

Приклади, можна наводити далі (дороги, медицина, і т. ін.). Ви чекаєте, що це має бути влада, яка прийде і, нарешті, зробить з лайна навколо цукерку. Справа в тому, що в нас (поки ще) демократія, тому влада обирається шляхом виборів. По-перше, якщо нас навколо оточують переважно "долярчики", то і обирати доводиться з них. По-друге, масштаб лайна, яке нас оточує вже настільки великий, що люди визнають це за норму життя, і не помічають, що живуть в лайні. Як ще пояснити той факт, що Ростислав Мельник (засновник корпорації РІЕЛ, яка у Львові напродукувала лайна на роки вперед), балотується в депутати і отримує 13 відсотків підтримки виборців на своєму окрузі. Ви вірите в те, що потрапивши до ВР, його компанія стала би будувати кращі і дешевші будинки? Питання риторичне.

Тому допоки Ви не викоріните, в першу чергу, з себе цей менталітет, не сподівайтеся на зміни на краще. Почніть з себе. У Вас ще є шанс виховати правильний менталітет у своїх дітей, і тоді, можливо, Ваші онуки будуть жити в іншій країні. :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 10:46

...правила інвестора))

Coder
... з Вами, навіть, не посперечаєшся :D
- правда, запитайте тут форумчан, і кожен другий з них скаже, що з точки зору інвестора - всі хочуть по-мінімуму вкластись і по-максимуму віддачу з інвестування! :!:
- і ще скажу, що мені(та й мабуть, багатьом) - не дуже цікава інвестиція здачі під оренду під 7-8%річних - хочуть 10 - 12% отримувати...
- то хто ж буде робити дорогий/чи напів-дорогий ремонт і отримувати 4-5%річних?

... а так, то наче, правильно все пишете :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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