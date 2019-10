Додано: Суб 19 жов, 2019 21:30

Долярчик написав: jump написав: Долярчик

це вже пройдешній день це вже пройдешній день

... нехай і так... - я не про те!

- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"! ... нехай і так... - я не про те!- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!

Не факт, що там саме такий ремонт, бо це не фотки, а рендери.Принаймні з телефона так здається.