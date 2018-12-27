Додано: Нед 20 жов, 2019 10:20

Долярчик написав: - а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"! - а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!

Ой, як це чудово! Долярчик, Ви не уявляєте, як влучно Ви описали причину того, на що Ви самі постійно жалієтесьОцей менталітет "вкласти мінімум, але щоб було айс" і призводить до того, що "маємо те, що маємо".Тут на форумі Ви (та й не лише Ви) регулярно заламуючи руки голосите: "Чому десь (Туреччина, Польща, тощо) так класно, а в нас не так? Коли вже й в Україні буде класно?". Моя Вам відповідь - допоки Ви не позбудетесь цього менталітету - ніколи (чи хоча б людей з таким менталітетом не стане меншість). Цей менталітет і продукує все те лайно навколо, на яке Ви жалієтесь.Ви хочете вкласти мінімум (квартиру подешевше + $5-10К в ремонт) і отримати пасивний дохід майже вдвічі вищий за дохід Вашої дружини, яка має за ті гроші впахувати. А Ви пробували поставити себе на місце орендаря? Чи хотіли би Ви самі жити в тому, що Ви плануєте пропонувати іншим (за ті гроші)? Чи Ваше ставлення до орендаря "Жри, что дают!"? Чотири стіни - є, вікна/двері - є, ліжко - є, побутова техніка - є, що вам ще треба? Так? Ну то я Вас вітаю. Допоки Ви будете максимізовувати прибуток, а не якість, доти Ви будете жити в лайні.Ви жалілись на наші маршрутки і захоплювались розповідями про громадський транспорт в Туреччині? Наші компанії-перезвізники заснували такі самі "долярчики", які вклали в автобуси мінімум. Результат, правда, також "не айс" (звідси й суперечки, щодо компенсації проїзду пільговиків, протести), ну але живуть якось.Ви жалілись на якість забудови і високі ціни? "долярчик", який заснував будівельну компанію, хоче вкласти мінімум, тому матеріали найдешевші, а отримати максимум, тому квартири дорогі. "долярчики"-будівельники, також хочуть вкласти мінімум (в даному випадку свого часу), тому роблять не якісно, а будь-як.Ви захоплювались інфраструктурою для відпочинку в Анталії? "долярчики" ж в Одесі/Славському вважають, що наявність поруч моря/Тростяну автоматично робить їх курортом. Чотири стіни є, туалет на дворі є, ліжко є, гора/море поруч є, що вам ще треба? "Жрите, что дают!"Приклади, можна наводити далі (дороги, медицина, і т. ін.). Ви чекаєте, що це має бути влада, яка прийде і, нарешті, зробить з лайна навколо цукерку. Справа в тому, що в нас (поки ще) демократія, тому влада обирається шляхом виборів. По-перше, якщо нас навколо оточують переважно "долярчики", то і обирати доводиться з них. По-друге, масштаб лайна, яке нас оточує вже настільки великий, що люди визнають це за норму життя, і не помічають, що живуть в лайні. Як ще пояснити той факт, що Ростислав Мельник (засновник корпорації РІЕЛ, яка у Львові напродукувала лайна на роки вперед), балотується в депутати і отримує 13 відсотків підтримки виборців на своєму окрузі. Ви вірите в те, що потрапивши до ВР, його компанія стала би будувати кращі і дешевші будинки? Питання риторичне.Тому допоки Ви не викоріните, в першу чергу, з себе цей менталітет, не сподівайтеся на зміни на краще. Почніть з себе. У Вас ще є шанс виховати правильний менталітет у своїх дітей, і тоді, можливо, Ваші онуки будуть жити в іншій країні.