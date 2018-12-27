Додано: Нед 20 жов, 2019 14:16

Я це чудово розумію, але "жадность порождает бедность" (український аналог "Чого бідний? Бо дурний. Чого дурний? Бо бідний" не так точно передає ідею). З одного боку, я розумію ідею, максимізувати прибуток/дохід. Це стосується не лише інвестування, але й бізнесу, та й заробляння грошей в цілому. З іншого боку, до якої межі Ви готові йти? Подейкують, в наркобізнесі чи торгівлі зброєю прибутки шалені, але ж Ви не обрали цей спосіб. Тобто у Вас є якісь моральні принципи (або інстинкт самозбереження), які підказують, чим варто, а чим не варто займатися.Так само і тут. Одна сторона - це прибуток, який Ви отримаєте. Інша сторона - це цінність, яку ви створюєте. Можна заробити менше, але на цукерці, або можна заробити більше на лайні.Коли Ви граєтесь з абстрактними цінними паперами, тим більше зарубіжними, то Ви цього прямо не відчуваєте. Але коли Ви власноруч продукуєте це лайно там, де живете... це така собі ідея. В довгостроковій перспективі цим лайном можна і захлинутися.Теоретично, Вам може бути все одно. Наприклад, якщо Ви надалі не плануєте тут жити. Така собі колоніальна політика, коли Україна - є колонією, яка дає ресурс (гроші від оренди), а Ви собі живете на цей ресурс в якийсь метрополії на березі моря. В принципі, ідея робоча. Я знаю людей, які так робили ще 12-15 років тому, і багато прикладів є тут на форумі. Тут є два питання:- чи встигнете Ви реалізувати цю стратегію, якщо розпочнете зараз?- як довго ця модель буде працювати?але це філософія, просто подумайте над тим у вільний час.Щодо наведених Вами цифр (і якщо Ви вже заговорили про правила інвестора), то, знову ж таки, почитайте спеціалізовану літературу, статті. Інвестіції поділяються на консервативні, помірковані та агресивні. Якщо Ви оцінюєте свій інвестиційний портфель в долларах/євро (а не гривнях), то й цифри краще брати з західних джерел, які вам скажуть, що 10% - це вже агресивне інвестування. Це, як мінімум, нерозумно з точки зору правила "100-вік" (частка максимальна частка агресивних інвестицій (у %) = "100 - Ваш вік").Якщо вам 30, і Ваш інвестиційний портфель $100К, то варто його розподілити $30К в консервативні інструменти (облігації країн з рейтингом не нижче А), і $70К в помірковані/агресивні. А якщо Ви ледве наскирдували $30К і хочете всі свої заощадження вкласти в один агресивний актив (повітря над котлованом, яке може стати квартирою, куда може колись заселиться орендар і платитиме омріяну суму), то це така собі стратегія.