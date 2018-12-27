Додано: Пон 21 жов, 2019 02:04

Coder написав: Тому допоки Ви не викоріните, в першу чергу, з себе цей менталітет, не сподівайтеся на зміни на краще. Почніть з себе. У Вас ще є шанс виховати правильний менталітет у своїх дітей, і тоді, можливо, Ваші онуки будуть жити в іншій країні. Тому допоки Ви не викоріните, в першу чергу, з себе цей менталітет, не сподівайтеся на зміни на краще. Почніть з себе. У Вас ще є шанс виховати правильний менталітет у своїх дітей, і тоді, можливо, Ваші онуки будуть жити в іншій країні.

"Не перший раз чую, що у теперішньому Львові нема культурної еліти. Вимовляють це по-різному: саркастично чи з болем", - Галина Пагутяк."А вона нам треба?" – позіхне совковий турист, якого цілком влаштовують «Криївка»,кишеня Захер-Мазоха, смажені ребра,львівські сирники і сходи на вежу Ратуші,і головне,що тут він відчуває себе трохи іноземцем, який збагачує міську казну, важливою персоною. Зрештою,таких самих туристів повно по всьому світі: скачуть галопом,бо подорожувати – це статусно. Але тільки наш Львів для туристів,а не для львів’ян,які добре бачать,що руйнують,аби збудувати,і в якому стані музеї ,та бібліотеки. Бо отці міста,тобто влада, мали б дбати про курку, яка несе золоті яйця, а не морити її голодом. Отці міста, приймаючи грошовитих людей,мали б кошти за земельні ділянки спрямовувати на соціальні та культурні потреби міста, а не класти собі в кишеню. Бути патріотами свого міста, а не васалами князя світу, що сидить на верху постколоніальної фінансової піраміди, збудованої на болоті корупції.Коли я бачу густо натикані багатоповерхівки, незаселені, збудовані хтозна -як, то мені стає страшно аж до параної. А де садки,школи,бібліотеки,парки? Може,ці будинки тримають для втікачів з Імперії, яку чекає друга Велика Жовтнева революція? Може,Львів чи Київ стануть в майбутньому Ноєвим ковчегом, куди не пускатимуть без квитків, як у вересні не пускали на «найвизначнішу культурну подію року» – Форум видавців? Цього року ппата за вхід була завелика, а оренда місць непідйомна для видавців. Не всім же видавництвам бути як «Фоліо», в якого книжки закуповує держава.За владою стоїть великий бізнес,вона мусить ділитися із столичними чиновниками, і не кажіть, що ця корупція, ця мафія –вічні, хоча львів’яни воліють Майдани в Києві,а не в себе. Бо тут в когось брат, в когось сват при посаді,тут тебе можуть звільнити з роботи, тут тебе порядна галицька родина хапатиме за руки і не дозволить бути пасіонарієм. Тому з кожним Майданом у Львові всі лишаються при своїх посадах і, передчуваючи зміну поколінь, знищують культурний спадок пластиковими вікнами,баліями на фасадах, недолугими скульптурами та іншими дрібницями,які вперто лізуть в очі. Наскільки ж може бути некультурною міська влада, коли дозволяє грошам так чинити з унікальним українським містом? Не судилося стати Львову культурною столицею уже через це, не кажучи вже про забудову історичних ландшафтів. Столицею пампухів, смажених реберець і пива, столицею чокуляди і псевдо бандерівського кічу, кишенькових злодіїв і повій.Львівська інтелігенція, та,яка залишилась після кадебістських зачисток, сервільна та імпотентна. Я маю на увазі аксакалів, яких запрошують на всілякі урочистості. Вони служили кожній владі, вони вічні як Агасфер, наскрізь просякли непотизмом. Їх діти і онуки прилаштовані на теплі місця, де просто треба прислуговувати і кланятись. Всі ці творчі спілки,деканати, Вчені ради,від яких талановита молодь втікає, щоб не повернутись ніколи. Чи хтось з них колись заступився за дерево, за книгарню, чи взяв на кафедру талановитого аспіранта чи засудив хабарі? Ні.Всі цікаві проекти здійснюють молоді, несервільні і креативні, за іноземні гранти, і їх терплять,доки вони не посягають на нерухомість чи владу. Ще й дорікають, що не ходять хресною ходою по неділях. Протестують незалежні митці, освічені люди, які не мають жодного впливу,бо їх замало для Львова. Громада, яка звикла тільки жалітися і проклинати,їх не підтримує. Рано чи пізно Система впаде, спрацює інстинкт самозбереження, але від Львова залишаться самі обгризені ребра.Галина ПагутякЯк Ви на "Долярчиків" бочку покатили...Не погоджуюся з Вами в тому, що якщо наш конкретний, а не абстрактний Долярчик змінить свій менталітет, то навкруги все перетвориться на казку. Тут виникає одвічне філософське питання, що первинне: мислення чи буття? Останнім часом модно стало гутарити, мовляв почни з себе зміни. Хоча в реальному житті це абстракція, яка не призведе до змін. Навпаки, Долярчик нашкодить сам собі, проповідуючи таку філософію. Процес змін, він діалектичний. Але повинна бути рушійна сила змін, так звана національна еліта, що продокує найкращи приклади моралі, буття, вчинків. Є вихователь і учень. Кому дадено більше, з того й запит більше. А в нас такої еліти немає. Генетичний код нації зруйнований. І хоча кричать про національне відродження, революцію гідності, все це лише гасла. Єдиний вихід із цієї ситуації бачу лише в слідуванні Слову Божому. Допоки наші люди не почнуть жити по заповідям Божим, нічого в житті не зміниться. Тільки середовище, яке чисте серцем в критичній своїй масі, зможе генерувати нову еліту, яка почне творити націю і державу. Націю, як біологічно-духовну спільноту, а державу, як дім українців, в якому кожний українець один одному друг і брат, сестра.Без Божої Благодаті, тобто без Духа Святого, – наша душа погано розпізнає де є справжнє добро, а де зло маскується під видом добра… Немає жодної хвилини у житті такої людини, яка б не була пронизана Духом Святим так, як вода по капілярах пронизує все те, що наповняє. І тому Дух Святий навчає людину з її серця, з її нутра, як треба молитися Богові, як треба Йому поклонятися, про що Його просити, а відтак допомагає пізнати єдиного, істинного і правдивого Бога. Святий Дух допомагає нам відчути ту Божу любов до нас, – дітей Божих, зміцнює нашу віру, допомагає долати перешкоди на шляху до Бога. Господь посилає нам Святого Духа, щоб перебував у наших душах і будив у них вогонь любові.Як колись Господь дав конкретне завдання апостолам «щоб вони йшли та плід принесли» та сьогодні кожна українська, християнська родина перед собою має не менше завдання – стати «Сіллю землі…» та «Світлом для світу». Сьогодні світ потребує доброго прикладу християнської родини. Відтак ми маємо бути добрими батьками для своїх дітей, маємо виховувати їх в дусі любові до Бога і до ближнього, маємо вчити їх користуватися своєю свободою, а саме на любові будувати свою християнську родину та державу Україну. Все це ми робімо під проводом Духа Святого. Постійно молімося до Господа, щоб просвічував нас Духом Святим, наші сім’ї, наші християнські родини, – бо саме вони є основою нашої церкви, нашої держави; просімо щоб усі діти виростали практикуючими християнами, а батьки, як головні виховники, – могли дати їм належне християнське виховання.Бог обіцяв подати Святого Духа тому, хто покірно благає: «Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у Нього просять» (Лк. 11, 13). Тож під Його проводом нехай міцніють наші укаїнські, християнські родини, які є запорукою майбутнього нашої Церкви і нашої держави України. Тож зміцнюймо наш зв’язок любові із Богом, наповнюючись світлом Святого Духа і Він нехай провадить нас до єдності з Господом: «Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому» (І Ів. 4, 16).Стрічаймося, друзі, як сестри й брати,Прощаймось в надії зустрітися знову.І хай нам щастить, хай щастить у життіНа дружню і мирну розмову.