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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 421422423424
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:44

  jump написав:Доброго вечора всім хто цікавиться інформацією про скандальні забудови! Якщо Ви маєте в планах зв’язатися з Кульчицьким М., то рекомендую цього не робити! Більше ніж два роки тому ми вклали кошти в будівництво на Уманській 4, до сьогодні там тільки залитий фундамент, і нічого більше. Годували обіцянками, що все буде добре, і ми вірили. Пропонували інші квартири, але завжди були якісь проблеми, або з документацією, або з власниками. Але після 1.5 року бездіяльності зрозуміли, що нічого з цього не буде. Обіцяли повернути кошти, і ці обіцянки також тягнулися орієнтовно пів року. В результаті ми залишилися нізчим. Ні квартири, ні грошей! Можливо є люди , які б могли допомогти вирішити цю ситуацію, або хто в такій самій...


Не раджу нікому побувати в вашій ситуації. Але чи були дозволи архітектури чи які небудь документи на об'єкт коли ви брали?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:51

  Ethereum написав:
  jump написав:Доброго вечора всім хто цікавиться інформацією про скандальні забудови! Якщо Ви маєте в планах зв’язатися з Кульчицьким М., то рекомендую цього не робити! Більше ніж два роки тому ми вклали кошти в будівництво на Уманській 4, до сьогодні там тільки залитий фундамент, і нічого більше. Годували обіцянками, що все буде добре, і ми вірили. Пропонували інші квартири, але завжди були якісь проблеми, або з документацією, або з власниками. Але після 1.5 року бездіяльності зрозуміли, що нічого з цього не буде. Обіцяли повернути кошти, і ці обіцянки також тягнулися орієнтовно пів року. В результаті ми залишилися нізчим. Ні квартири, ні грошей! Можливо є люди , які б могли допомогти вирішити цю ситуацію, або хто в такій самій...


Не раджу нікому побувати в вашій ситуації. Але чи були дозволи архітектури чи які небудь документи на об'єкт коли ви брали?


Це із сторінки "Скандальні забудови Львова"
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:54

:mrgreen:

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jump
 
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  #<1 ... 421422423424
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