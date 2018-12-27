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jump написав:Доброго вечора всім хто цікавиться інформацією про скандальні забудови! Якщо Ви маєте в планах зв’язатися з Кульчицьким М., то рекомендую цього не робити! Більше ніж два роки тому ми вклали кошти в будівництво на Уманській 4, до сьогодні там тільки залитий фундамент, і нічого більше. Годували обіцянками, що все буде добре, і ми вірили. Пропонували інші квартири, але завжди були якісь проблеми, або з документацією, або з власниками. Але після 1.5 року бездіяльності зрозуміли, що нічого з цього не буде. Обіцяли повернути кошти, і ці обіцянки також тягнулися орієнтовно пів року. В результаті ми залишилися нізчим. Ні квартири, ні грошей! Можливо є люди , які б могли допомогти вирішити цю ситуацію, або хто в такій самій...
Не раджу нікому побувати в вашій ситуації. Але чи були дозволи архітектури чи які небудь документи на об'єкт коли ви брали?
jump написав:Доброго вечора всім хто цікавиться інформацією про скандальні забудови! Якщо Ви маєте в планах зв’язатися з Кульчицьким М., то рекомендую цього не робити! Більше ніж два роки тому ми вклали кошти в будівництво на Уманській 4, до сьогодні там тільки залитий фундамент, і нічого більше. Годували обіцянками, що все буде добре, і ми вірили. Пропонували інші квартири, але завжди були якісь проблеми, або з документацією, або з власниками. Але після 1.5 року бездіяльності зрозуміли, що нічого з цього не буде. Обіцяли повернути кошти, і ці обіцянки також тягнулися орієнтовно пів року. В результаті ми залишилися нізчим. Ні квартири, ні грошей! Можливо є люди , які б могли допомогти вирішити цю ситуацію, або хто в такій самій...
Не раджу нікому побувати в вашій ситуації. Але чи були дозволи архітектури чи які небудь документи на об'єкт коли ви брали?
У Львові вимагають скасувати дозвіл на забудову 1 га землі біля Парку культури http://forpost.lviv.ua/novyny/23693-u-l ... Y.facebook Львів'яни вимагають скасування рішення виконкому Львівської міськради, який дозволяє забудувати фірмі адвоката Козловського більше гектара землі біля Парку культури.
Йдеться про ТзОВ “Апартготель“ на вул. Лижв’ярській, 1.