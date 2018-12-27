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jump написав:Доброго вечора всім хто цікавиться інформацією про скандальні забудови! Якщо Ви маєте в планах зв’язатися з Кульчицьким М., то рекомендую цього не робити! Більше ніж два роки тому ми вклали кошти в будівництво на Уманській 4, до сьогодні там тільки залитий фундамент, і нічого більше. Годували обіцянками, що все буде добре, і ми вірили. Пропонували інші квартири, але завжди були якісь проблеми, або з документацією, або з власниками. Але після 1.5 року бездіяльності зрозуміли, що нічого з цього не буде. Обіцяли повернути кошти, і ці обіцянки також тягнулися орієнтовно пів року. В результаті ми залишилися нізчим. Ні квартири, ні грошей! Можливо є люди , які б могли допомогти вирішити цю ситуацію, або хто в такій самій...
Не раджу нікому побувати в вашій ситуації. Але чи були дозволи архітектури чи які небудь документи на об'єкт коли ви брали?
jump написав:Доброго вечора всім хто цікавиться інформацією про скандальні забудови! Якщо Ви маєте в планах зв’язатися з Кульчицьким М., то рекомендую цього не робити! Більше ніж два роки тому ми вклали кошти в будівництво на Уманській 4, до сьогодні там тільки залитий фундамент, і нічого більше. Годували обіцянками, що все буде добре, і ми вірили. Пропонували інші квартири, але завжди були якісь проблеми, або з документацією, або з власниками. Але після 1.5 року бездіяльності зрозуміли, що нічого з цього не буде. Обіцяли повернути кошти, і ці обіцянки також тягнулися орієнтовно пів року. В результаті ми залишилися нізчим. Ні квартири, ні грошей! Можливо є люди , які б могли допомогти вирішити цю ситуацію, або хто в такій самій...
Не раджу нікому побувати в вашій ситуації. Але чи були дозволи архітектури чи які небудь документи на об'єкт коли ви брали?
У Львові вимагають скасувати дозвіл на забудову 1 га землі біля Парку культури http://forpost.lviv.ua/novyny/23693-u-l ... Y.facebook Львів'яни вимагають скасування рішення виконкому Львівської міськради, який дозволяє забудувати фірмі адвоката Козловського більше гектара землі біля Парку культури.
Йдеться про ТзОВ “Апартготель“ на вул. Лижв’ярській, 1.
.... то, якщо ми - не хочемо робити так(по словах Кодера), то чому не пускаємо закордонних інвесторів? - сам не гам(не робимо такого сервісу) і другому не дам(закордонним інвесторам) .... то вся причина в нашому менталітеті?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?
- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) - бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!
- чи я помиляюсь? - якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода? Дякую!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!