jump написав:

Доброго вечора всім хто цікавиться інформацією про скандальні забудови! Якщо Ви маєте в планах зв’язатися з Кульчицьким М., то рекомендую цього не робити! Більше ніж два роки тому ми вклали кошти в будівництво на Уманській 4, до сьогодні там тільки залитий фундамент, і нічого більше. Годували обіцянками, що все буде добре, і ми вірили. Пропонували інші квартири, але завжди були якісь проблеми, або з документацією, або з власниками. Але після 1.5 року бездіяльності зрозуміли, що нічого з цього не буде. Обіцяли повернути кошти, і ці обіцянки також тягнулися орієнтовно пів року. В результаті ми залишилися нізчим. Ні квартири, ні грошей! Можливо є люди , які б могли допомогти вирішити цю ситуацію, або хто в такій самій...