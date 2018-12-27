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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 423424425426
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:56

  jump написав:
  Bolt написав:Воно мож і рупор, але напишуть , що в Садіка 95%, нарід піде і проголосє, б о в інших немає шансів.



хруня обирає масово пСихів :wink:

Бо Кирпа їм нормальну розв'язку збудував, а то тиждень до центру добиралися би.Гарденс вдалося тільки на будову кільця розкрутити, і тепер там кожен день ж***.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:19

  Bolt написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Воно мож і рупор, але напишуть , що в Садіка 95%, нарід піде і проголосє, б о в інших немає шансів.



хруня обирає масово пСихів :wink:

Бо Кирпа їм нормальну розв'язку збудував, а то тиждень до центру добиралися би.Гарденс вдалося тільки на будову кільця розкрутити, і тепер там кожен день ж***.


будьмо відвертими - зараз дупло із пересуванням, куди б не поїхав...
частенько пересікаю Львів у різних напрямах і це реально пекло, втомлює ця жахлива коркова їзда.
на Покрови виїжджав зі Львова 1,5 години :wink:
не зміг утекти зранку, їхав біля 1-ї дня, навіть на кільцевій і усіх виїздах просто гаплик!
хрунь розпродав усе під неконтрольовану забудову, а інфраструктури і нових доріг за 3 строки грабіжницької каденції не зробив, от і матимемо незабаром дорожній колапс :shock:
Востаннє редагувалось jump в Сер 30 жов, 2019 16:55, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:28

будьмо відвертими - зараз дупло із пересуванням, куди б не поїхав...
частенько пересікаю Львів у різних напрямах і це реально пекло, втомлює ця жахлива коркова їзда.
на Покрови виїжджав зі Львова 1,5 години :wink:
не зміг утекти зранку, їхав біля 1-ї дня, навіть на кільцевій і усіх виїздах просто гаплик!
хрунь розпродав усе під неконтрольовану забудову, а інфраструктури і нових доріг за 3 роки грабіжницької каденції не зробив, от і матимемо незабаром дорожній колапс :shock:[/quote]


Для вирішення проблеми с транспортом не робиться нічого крім ,як в тому анекдоті , переставляння(дорожніх знаків)ліжок в борделі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:37

Отруєння молодої пари газом у Львові: чому поліція мовчить через рік після трагедії

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/n ... o-sudu.htm

Всього ж від початку січня у Львові дев'ятеро осіб померли від отруєння чадним газом, серед них одна дитина. 177 людей потрапили до лікарні.
jump
 
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