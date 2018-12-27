Бо Кирпа їм нормальну розв'язку збудував, а то тиждень до центру добиралися би.Гарденс вдалося тільки на будову кільця розкрутити, і тепер там кожен день ж***.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:56
Бо Кирпа їм нормальну розв'язку збудував, а то тиждень до центру добиралися би.Гарденс вдалося тільки на будову кільця розкрутити, і тепер там кожен день ж***.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:19
будьмо відвертими - зараз дупло із пересуванням, куди б не поїхав...
частенько пересікаю Львів у різних напрямах і це реально пекло, втомлює ця жахлива коркова їзда.
на Покрови виїжджав зі Львова 1,5 години
не зміг утекти зранку, їхав біля 1-ї дня, навіть на кільцевій і усіх виїздах просто гаплик!
хрунь розпродав усе під неконтрольовану забудову, а інфраструктури і нових доріг за 3 строки грабіжницької каденції не зробив, от і матимемо незабаром дорожній колапс
Востаннє редагувалось jump в Сер 30 жов, 2019 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:28
будьмо відвертими - зараз дупло із пересуванням, куди б не поїхав...
частенько пересікаю Львів у різних напрямах і це реально пекло, втомлює ця жахлива коркова їзда.
на Покрови виїжджав зі Львова 1,5 години
не зміг утекти зранку, їхав біля 1-ї дня, навіть на кільцевій і усіх виїздах просто гаплик!
хрунь розпродав усе під неконтрольовану забудову, а інфраструктури і нових доріг за 3 роки грабіжницької каденції не зробив, от і матимемо незабаром дорожній колапс [/quote]
Для вирішення проблеми с транспортом не робиться нічого крім ,як в тому анекдоті , переставляння(дорожніх знаків)ліжок в борделі.
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:37
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