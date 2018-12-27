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Bolt написав:Воно мож і рупор, але напишуть , що в Садіка 95%, нарід піде і проголосє, б о в інших немає шансів.
хруня обирає масово пСихів
Бо Кирпа їм нормальну розв'язку збудував, а то тиждень до центру добиралися би.Гарденс вдалося тільки на будову кільця розкрутити, і тепер там кожен день ж***.
будьмо відвертими - зараз дупло із пересуванням, куди б не поїхав... частенько пересікаю Львів у різних напрямах і це реально пекло, втомлює ця жахлива коркова їзда. на Покрови виїжджав зі Львова 1,5 години не зміг утекти зранку, їхав біля 1-ї дня, навіть на кільцевій і усіх виїздах просто гаплик! хрунь розпродав усе під неконтрольовану забудову, а інфраструктури і нових доріг за 3 строки грабіжницької каденції не зробив, от і матимемо незабаром дорожній колапс
Востаннє редагувалось jump в Сер 30 жов, 2019 16:55, всього редагувалось 1 раз.
будьмо відвертими - зараз дупло із пересуванням, куди б не поїхав... частенько пересікаю Львів у різних напрямах і це реально пекло, втомлює ця жахлива коркова їзда. на Покрови виїжджав зі Львова 1,5 години не зміг утекти зранку, їхав біля 1-ї дня, навіть на кільцевій і усіх виїздах просто гаплик! хрунь розпродав усе під неконтрольовану забудову, а інфраструктури і нових доріг за 3 роки грабіжницької каденції не зробив, от і матимемо незабаром дорожній колапс [/quote]
Для вирішення проблеми с транспортом не робиться нічого крім ,як в тому анекдоті , переставляння(дорожніх знаків)ліжок в борделі.
jump написав:будьмо відвертими - зараз дупло із пересуванням, куди б не поїхав...
... ну от, НАРЕШТІ!!!! - я це всім кажу! ... а то не там купив, бо затори... - та затори - ВСЮДИ!!! - і, навіть, там, де б здавалось їх не має бути!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Львів’ян попереджають, що на Пасічній,49 можна будувати лише один будинок Забудовник уже звертався по містобудівні умови та другий будинок, утім за договором оренди будувати на цій ділянці можна лише одну 9-поверхівку. У Львові на вулиці Пасічній, 49а хочуть два звести будинки, хоча за документами на цьому місці можна будувати лише один будинок на який уже видали містобудівні умови та обмеження. Тож львів’ян закликають не вкладати гроші в це будівництво, інформує пресслужба ЛМР. http://tvoemisto.tv/news/lvivyan_popere ... 04142.html Ця ділянка на праві оренди належить ТзОВ «Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат». Відповідно до цього договору, на цій земельній ділянці можна збдувати не більше одного 9-ти поверхового житлового будинку» на 60 квартир. Договір чинний до 2025 року. ЖК «Глобус Панорама» на Пасічній уже збудували й наразі завершують благоустрій.
Крім цього, ТзОВ «Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат» має забезпечити повноцінну роботу автошколи на вул. Пасічна, 49а не менше, ніж на 25 років. Йдеться зокрема про збереження будівлі автошколи,
Містобудівні умови та обмеження на 9-поверхівку видали у травні 2017 року. Водночас ТзОВ у липні торік почало звертатися за містобудівними умовами щодо будівництва другого будинку, втім цей проєкт рішення відхилили.
Долярчик написав:- а про те, що вкладено в ремонт НЕ мінімум, а віддача - "не айс"!
Ой, як це чудово! Долярчик, Ви не уявляєте, як влучно Ви описали причину того, на що Ви самі постійно жалієтесь Оцей менталітет "вкласти мінімум, але щоб було айс" і призводить до того, що "маємо те, що маємо".
Тут на форумі Ви (та й не лише Ви) регулярно заламуючи руки голосите: "Чому десь (Туреччина, Польща, тощо) так класно, а в нас не так? Коли вже й в Україні буде класно?". Моя Вам відповідь - допоки Ви не позбудетесь цього менталітету - ніколи (чи хоча б людей з таким менталітетом не стане меншість). Цей менталітет і продукує все те лайно навколо, на яке Ви жалієтесь.
Ви хочете вкласти мінімум (квартиру подешевше + $5-10К в ремонт) і отримати пасивний дохід майже вдвічі вищий за дохід Вашої дружини, яка має за ті гроші впахувати. А Ви пробували поставити себе на місце орендаря? Чи хотіли би Ви самі жити в тому, що Ви плануєте пропонувати іншим (за ті гроші)? Чи Ваше ставлення до орендаря "Жри, что дают!"? Чотири стіни - є, вікна/двері - є, ліжко - є, побутова техніка - є, що вам ще треба? Так? Ну то я Вас вітаю. Допоки Ви будете максимізовувати прибуток, а не якість, доти Ви будете жити в лайні.
Ви жалілись на наші маршрутки і захоплювались розповідями про громадський транспорт в Туреччині? Наші компанії-перезвізники заснували такі самі "долярчики", які вклали в автобуси мінімум. Результат, правда, також "не айс" (звідси й суперечки, щодо компенсації проїзду пільговиків, протести), ну але живуть якось.
Ви жалілись на якість забудови і високі ціни? "долярчик", який заснував будівельну компанію, хоче вкласти мінімум, тому матеріали найдешевші, а отримати максимум, тому квартири дорогі. "долярчики"-будівельники, також хочуть вкласти мінімум (в даному випадку свого часу), тому роблять не якісно, а будь-як.
Ви захоплювались інфраструктурою для відпочинку в Анталії? "долярчики" ж в Одесі/Славському вважають, що наявність поруч моря/Тростяну автоматично робить їх курортом. Чотири стіни є, туалет на дворі є, ліжко є, гора/море поруч є, що вам ще треба? "Жрите, что дают!"
Приклади, можна наводити далі (дороги, медицина, і т. ін.). Ви чекаєте, що це має бути влада, яка прийде і, нарешті, зробить з лайна навколо цукерку. Справа в тому, що в нас (поки ще) демократія, тому влада обирається шляхом виборів. По-перше, якщо нас навколо оточують переважно "долярчики", то і обирати доводиться з них. По-друге, масштаб лайна, яке нас оточує вже настільки великий, що люди визнають це за норму життя, і не помічають, що живуть в лайні. Як ще пояснити той факт, що Ростислав Мельник (засновник корпорації РІЕЛ, яка у Львові напродукувала лайна на роки вперед), балотується в депутати і отримує 13 відсотків підтримки виборців на своєму окрузі. Ви вірите в те, що потрапивши до ВР, його компанія стала би будувати кращі і дешевші будинки? Питання риторичне.
Тому допоки Ви не викоріните, в першу чергу, з себе цей менталітет, не сподівайтеся на зміни на краще. Почніть з себе. У Вас ще є шанс виховати правильний менталітет у своїх дітей, і тоді, можливо, Ваші онуки будуть жити в іншій країні.
Написано вірно! Долярчик не бачить далі свого носа.
Проте - Долярчик жодного разу не був у Туреччині. То він начитався дописів пана Акурта, відомого добродія з Дніпра-Львова-Анталії. Який на гроші, отримані з оренди у Львові, живе у Туреччині і вельми хвалить її. Тобто гроші виводяться з України і вкладаються в економіку Туреччини.
Гірка і повчальна доля бізнесмена в Україні...А міг би просто кайфувати в жирні депозитні роки, смакуючи червону ікру зранку... Я проти активного доходу в Україні. Лише за пасивний. Як на мене, краще вкласти в кріпту, ніж у фури, чи інший бізнес-шмізнес. Немає тут сприятливих умов для бізнес середовища. Навпаки, обдеруть і залишать без репетузів. Так що залишуся трутнєм і кайфувальщиком!
Козак, як прибуток від інвестицій в біткоїн? Вистачає на ікру з хлібом? А на хліб? А на купівлю квартири у Львові?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 лис, 2019 16:46, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців