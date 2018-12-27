akurt написав:Коли я працював асистентом - то просто приносили від групи пляшку коньяку після екзамена за хорошу підготовку до екзамена...
Стимулювало - на приховую.
Один раз перерахував - на горищі стояло ящиків з десять коньяку по 20 пляшок - а грошей не було, щоб дитині платити за ліки...
Я зробив так: дав знайомому таксисту ящик коньяку та сказав: продай клієнтам, що підвозиш, якщо шукатимуть випивку, хоч по ціні горілки - ну реально, диво: коньяк я, а їсти немає чого...
Так в парі і працювали...
Несуттєві періоди були далі без хабарів, можна сказати, малі періоди...
І знаю сьогодні, скільки коштує хабар у кожному вищі Львова і не тільки, за кожен залік або екзамен, за курсову роботу або курсовий проект.
Але, повірте, це хабарі не на аренду житла, а так, на поточні витрати викладача...
Не перебільшуйте, зазвичай викладач вищу - бідна людина.
Реальні цифри: заробітна плата старшого викладача - 4 000 на руки, доцента - 6 800 - 7 500.
Реально.
Крім того, не перебільшуйте, переважна кількість студентів і Львова - і не тільки Львова - ніяких хабарів не платить..
Брати або давати хабарі - аморально.
Ще аморальніше думати або рахувати, що їх беруть заради оренди житла...
Це вже збоченцтво...
Люде, схаменіться!
+1)))
Все правда, 100%.
Навіть поламаний годинник двічі на добу показує правильний час))))
Цікаво читати автобіографію екс-доцента.
whois2010 написав:
Пан Долярчік мабуть ніколи не мав діла з керуванням найманними працівніками. Дуже наївне міркування.
Звісно, рівень розвитку у нього 12 років, не більше.
Так. була така біда.
А скільки липових економістів-лікарів-юристів "захистили" дисертації!
jump написав:
Яким чином?
усе ж валиться дикими темпами?
Козак, як і п.Акурт, завжди пише лише правду, правду і нічого, крім правди!
Розсмішили))))
В мене є знайомі викладачі ВУЗів.
Проблема не стільки в хабарництві.
А в тому, що планка упала - маємо загальну тупість - в студенти і кандидати наук беруть кого завгодно, будь якого хлопа з вулиці.
Один з цих Вікторів - є Віктор Семенович, власне автор тих дописів.
Починаючи звідси - його понесло, як Остапа!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!