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akurt написав:Коли я працював асистентом - то просто приносили від групи пляшку коньяку після екзамена за хорошу підготовку до екзамена... Стимулювало - на приховую. Один раз перерахував - на горищі стояло ящиків з десять коньяку по 20 пляшок - а грошей не було, щоб дитині платити за ліки... Я зробив так: дав знайомому таксисту ящик коньяку та сказав: продай клієнтам, що підвозиш, якщо шукатимуть випивку, хоч по ціні горілки - ну реально, диво: коньяк я, а їсти немає чого... Так в парі і працювали... Несуттєві періоди були далі без хабарів, можна сказати, малі періоди... І знаю сьогодні, скільки коштує хабар у кожному вищі Львова і не тільки, за кожен залік або екзамен, за курсову роботу або курсовий проект. Але, повірте, це хабарі не на аренду житла, а так, на поточні витрати викладача... Не перебільшуйте, зазвичай викладач вищу - бідна людина. Реальні цифри: заробітна плата старшого викладача - 4 000 на руки, доцента - 6 800 - 7 500. Реально. Крім того, не перебільшуйте, переважна кількість студентів і Львова - і не тільки Львова - ніяких хабарів не платить.. Брати або давати хабарі - аморально. Ще аморальніше думати або рахувати, що їх беруть заради оренди житла... Це вже збоченцтво... Люде, схаменіться!
+1)))
Все правда, 100%. Навіть поламаний годинник двічі на добу показує правильний час))))
Цікаво читати автобіографію екс-доцента.
whois2010 написав:
Долярчик написав:....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ!
Пан Долярчік мабуть ніколи не мав діла з керуванням найманними працівніками. Дуже наївне міркування.
Звісно, рівень розвитку у нього 12 років, не більше.
akurt написав:Потім була такса: за тебе готують кандидатську дисертацію - 3 000 долярів. Все керівництво Львівської залізниці стало кандидатами наук.
Так. була така біда. А скільки липових економістів-лікарів-юристів "захистили" дисертації!
jump написав:
Козак-характерник написав:Між тим поки я перебував у в'язниці, а ви тут базікали, на останньому криптошухері подвоїв депо на біржі! Казав тобі, Долярчик, стрибай з козаком у пригоди...
П.С. 50% заробленого вивів. Тіло й інші 50% нехай працюють далі.
Яким чином? усе ж валиться дикими темпами?
Козак, як і п.Акурт, завжди пише лише правду, правду і нічого, крім правди!
V2 написав:Долярчик А по суті є що сказати?
Розсмішили))))
Bolt написав:Та на кафедрах навіть асистенти не погано мали.В одній аудиторії викладач видавав завдання на курсач або контрольну, а після пари студдікі несли це в сусідню де давали кафедральному асистенту який це все робив
В мене є знайомі викладачі ВУЗів. Проблема не стільки в хабарництві. А в тому, що планка упала - маємо загальну тупість - в студенти і кандидати наук беруть кого завгодно, будь якого хлопа з вулиці.
sinus написав:Ну фактически вы посоветовали Виктору 1 купить уже готовое у Виктора 2!
Та на кафедрах навіть асистенти не погано мали.В одній аудиторії викладач видавав завдання на курсач або контрольну, а після пари студдікі несли це в сусідню де давали кафедральному асистенту який це все робив
Bolt написав:Я думаю у Вікінгу Садік при ,, дєлах''.Будують на території Мехколони №34 ,,Південьзахіделектромережбуду''.Садік там головою правління був до мерства.
Усе вірно, на початку Пимоненка стояв офіс тієї контори, розвалили, зараз там відділ продажу вікінгу. Це земля сонцесяйного хруня
Ну тоді я пас. Принципово не візьму там. Це треба бути запроданцем, щоб йому дати ще заробити
Висоту багатоповерхового житлово-офісного комплексу, який зводить на вул. Зеленій фірма дружини екс-підлеглого Садового, збільшили до 48 метрів.
Зокрема, виноконом міськради дозволив збільшити граничну висоту житлово-офісного комплексу на 6 метрів, з 42 до 48 метрів, дозволивши таким чином добудувати два поверхи. Будинки матимуть не менше 14 поверхів.