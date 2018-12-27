akurt написав:

Коли я працював асистентом - то просто приносили від групи пляшку коньяку після екзамена за хорошу підготовку до екзамена...Стимулювало - на приховую.Один раз перерахував - на горищі стояло ящиків з десять коньяку по 20 пляшок - а грошей не було, щоб дитині платити за ліки...Я зробив так: дав знайомому таксисту ящик коньяку та сказав: продай клієнтам, що підвозиш, якщо шукатимуть випивку, хоч по ціні горілки - ну реально, диво: коньяк я, а їсти немає чого...Так в парі і працювали...Несуттєві періоди були далі без хабарів, можна сказати, малі періоди...І знаю сьогодні, скільки коштує хабар у кожному вищі Львова і не тільки, за кожен залік або екзамен, за курсову роботу або курсовий проект.Але, повірте, це хабарі не на аренду житла, а так, на поточні витрати викладача...Не перебільшуйте, зазвичай викладач вищу - бідна людина.Реальні цифри: заробітна плата старшого викладача - 4 000 на руки, доцента - 6 800 - 7 500.Реально.Крім того, не перебільшуйте, переважна кількість студентів і Львова - і не тільки Львова - ніяких хабарів не платить..Брати або давати хабарі - аморально.Ще аморальніше думати або рахувати, що їх беруть заради оренди житла...Це вже збоченцтво...Люде, схаменіться!