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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 424425426427
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:00

  akurt написав:Коли я працював асистентом - то просто приносили від групи пляшку коньяку після екзамена за хорошу підготовку до екзамена...
Стимулювало - на приховую.
Один раз перерахував - на горищі стояло ящиків з десять коньяку по 20 пляшок - а грошей не було, щоб дитині платити за ліки...
Я зробив так: дав знайомому таксисту ящик коньяку та сказав: продай клієнтам, що підвозиш, якщо шукатимуть випивку, хоч по ціні горілки - ну реально, диво: коньяк я, а їсти немає чого...
Так в парі і працювали...
Несуттєві періоди були далі без хабарів, можна сказати, малі періоди...
І знаю сьогодні, скільки коштує хабар у кожному вищі Львова і не тільки, за кожен залік або екзамен, за курсову роботу або курсовий проект.
Але, повірте, це хабарі не на аренду житла, а так, на поточні витрати викладача...
Не перебільшуйте, зазвичай викладач вищу - бідна людина.
Реальні цифри: заробітна плата старшого викладача - 4 000 на руки, доцента - 6 800 - 7 500.
Реально.
Крім того, не перебільшуйте, переважна кількість студентів і Львова - і не тільки Львова - ніяких хабарів не платить..
Брати або давати хабарі - аморально.
Ще аморальніше думати або рахувати, що їх беруть заради оренди житла...
Це вже збоченцтво...
Люде, схаменіться!

+1)))

Все правда, 100%.
Навіть поламаний годинник двічі на добу показує правильний час))))

Цікаво читати автобіографію екс-доцента.


  whois2010 написав:
  Долярчик написав:....та воно то все так........ але ж можливий такий варіант про таке "працювання", як я описав вище :D (коли на Вас працюють люди), то Вам МЕНШЕ роботи залишиться, ніж виконувати ту всю роботу самотужки!... а менше роботи, то і більше часу для ВЛАСНОГО/ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ! :roll:

Пан Долярчік мабуть ніколи не мав діла з керуванням найманними працівніками. Дуже наївне міркування.

Звісно, рівень розвитку у нього 12 років, не більше.

  akurt написав:Потім була такса: за тебе готують кандидатську дисертацію - 3 000 долярів.
Все керівництво Львівської залізниці стало кандидатами наук.

Так. була така біда.
А скільки липових економістів-лікарів-юристів "захистили" дисертації!
  jump написав:
  Козак-характерник написав:Між тим поки я перебував у в'язниці, а ви тут базікали, на останньому криптошухері подвоїв депо на біржі! :D Казав тобі, Долярчик, стрибай з козаком у пригоди... :D

П.С. 50% заробленого вивів. Тіло й інші 50% нехай працюють далі.



Яким чином?
усе ж валиться дикими темпами?

Козак, як і п.Акурт, завжди пише лише правду, правду і нічого, крім правди!

  V2 написав:Долярчик
А по суті є що сказати? :mrgreen:

Розсмішили))))

  Bolt написав:Та на кафедрах навіть асистенти не погано мали.В одній аудиторії викладач видавав завдання на курсач або контрольну, а після пари студдікі несли це в сусідню де давали кафедральному асистенту який це все робив

В мене є знайомі викладачі ВУЗів.
Проблема не стільки в хабарництві.
А в тому, що планка упала - маємо загальну тупість - в студенти і кандидати наук беруть кого завгодно, будь якого хлопа з вулиці.

  sinus написав:Ну фактически вы посоветовали Виктору 1 купить уже готовое у Виктора 2!

Один з цих Вікторів - є Віктор Семенович, власне автор тих дописів.
Починаючи звідси - його понесло, як Остапа!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 лис, 2019 17:33, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:21

Та на кафедрах навіть асистенти не погано мали.В одній аудиторії викладач видавав завдання на курсач або контрольну, а після пари студдікі несли це в сусідню де давали кафедральному асистенту який це все робив
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:06

  Ethereum написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Я думаю у Вікінгу Садік при ,, дєлах''.Будують на території Мехколони №34 ,,Південьзахіделектромережбуду''.Садік там головою правління був до мерства.


Усе вірно, на початку Пимоненка стояв офіс тієї контори, розвалили, зараз там відділ продажу вікінгу. Це земля сонцесяйного хруня :wink:


Ну тоді я пас. Принципово не візьму там. Це треба бути запроданцем, щоб йому дати ще заробити



Висоту багатоповерхового житлово-офісного комплексу, який зводить на вул. Зеленій фірма дружини екс-підлеглого Садового, збільшили до 48 метрів.

Зокрема, виноконом міськради дозволив збільшити граничну висоту житлово-офісного комплексу на 6 метрів, з 42 до 48 метрів, дозволивши таким чином добудувати два поверхи. Будинки матимуть не менше 14 поверхів.

https://varianty.lviv.ua/67330-firmi-dr ... dhQ72nO814
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:00

"коли є лохи, які таке купують- їм байдуже."

"Бідні" мешканці, купили квартиру біля самої труби і тут така "неочікувана" проблема!!!

Зображення

"Ця труба була ще до побудови будинку, тому вони знали де купували квартири"

"Біля таких труб мала бути Санітарно-захисна зона.Це зазначається в документах на землю ."

"А куди дивилися забудовники, коли зводили будинок впритул до труби?"
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:16

  jump написав:"Бідні" мешканці, купили квартиру біля самої труби і тут така "неочікувана" проблема!!!

Зображення

"Ця труба була ще до побудови будинку, тому вони знали де купували квартири"

"Біля таких труб мала бути Санітарно-захисна зона.Це зазначається в документах на землю ."

"А куди дивилися забудовники, коли зводили будинок впритул до труби?"

Долярчики з однієї сторони - будують, долярчики з іншої - купують житло в непотрібному місці. Потім з'ясовується, що їм щось заважає. Най пишуть петицію преЗЕденту та зеКоманді!

Взагалі- то цей будинок треба знести, щоб іншим рагулям було неповадно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:28

  jump написав:"Бідні" мешканці, купили квартиру біля самої труби і тут така "неочікувана" проблема!!!

Зображення

"Ця труба була ще до побудови будинку, тому вони знали де купували квартири"

"Біля таких труб мала бути Санітарно-захисна зона.Це зазначається в документах на землю ."

"А куди дивилися забудовники, коли зводили будинок впритул до труби?"
вони все врахували їм поталанило
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