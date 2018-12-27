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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 424425426427
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 09:06

  Ethereum написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Я думаю у Вікінгу Садік при ,, дєлах''.Будують на території Мехколони №34 ,,Південьзахіделектромережбуду''.Садік там головою правління був до мерства.


Усе вірно, на початку Пимоненка стояв офіс тієї контори, розвалили, зараз там відділ продажу вікінгу. Це земля сонцесяйного хруня :wink:


Ну тоді я пас. Принципово не візьму там. Це треба бути запроданцем, щоб йому дати ще заробити



Висоту багатоповерхового житлово-офісного комплексу, який зводить на вул. Зеленій фірма дружини екс-підлеглого Садового, збільшили до 48 метрів.

Зокрема, виноконом міськради дозволив збільшити граничну висоту житлово-офісного комплексу на 6 метрів, з 42 до 48 метрів, дозволивши таким чином добудувати два поверхи. Будинки матимуть не менше 14 поверхів.

https://varianty.lviv.ua/67330-firmi-dr ... dhQ72nO814
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:00

"коли є лохи, які таке купують- їм байдуже."

"Бідні" мешканці, купили квартиру біля самої труби і тут така "неочікувана" проблема!!!

Зображення

"Ця труба була ще до побудови будинку, тому вони знали де купували квартири"

"Біля таких труб мала бути Санітарно-захисна зона.Це зазначається в документах на землю ."

"А куди дивилися забудовники, коли зводили будинок впритул до труби?"
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:28

  jump написав:"Бідні" мешканці, купили квартиру біля самої труби і тут така "неочікувана" проблема!!!

Зображення

"Ця труба була ще до побудови будинку, тому вони знали де купували квартири"

"Біля таких труб мала бути Санітарно-захисна зона.Це зазначається в документах на землю ."

"А куди дивилися забудовники, коли зводили будинок впритул до труби?"
вони все врахували їм поталанило
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Витька,извинись,я всё прощу
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:06

  Frant написав:
  jump написав:"Бідні" мешканці, купили квартиру біля самої труби і тут така "неочікувана" проблема!!!

Зображення

"Ця труба була ще до побудови будинку, тому вони знали де купували квартири"

"Біля таких труб мала бути Санітарно-захисна зона.Це зазначається в документах на землю ."

"А куди дивилися забудовники, коли зводили будинок впритул до труби?"

Долярчики з однієї сторони - будують, долярчики з іншої - купують житло в непотрібному місці. Потім з'ясовується, що їм щось заважає. Най пишуть петицію преЗЕденту та зеКоманді!

Взагалі- то цей будинок треба знести, щоб іншим рагулям було неповадно.

Там цілий район тре знести разом з гарденсом.Із тої труби часом валив такий чорний дим, що я думаю то палили стару гуму з відпрацьованим маслом.Загалом вважаю, що дурнів тре травити , щоб сильно не розмножувались.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Загалом вважаю, що дурнів тре травити , щоб сильно не розмножувались.

Не можу з ВАми погодитись.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

.. розсмішили!
- а на форумі, в основному, хто? :D
- "особливе" спілкування на Київській гілці!.... ну і на валютній - НЕ поодинокі випадки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:58

Тільки факти і конкретні випадки. Як депутатська більшість у Львові безкоштовно роздає львівську землю:

▪️ Чорновола 67-б
Тут мав бути багаторівневий паркінг. Але збудували багатоповерхівку.
Львів’ян надурили на 20 мільйонів гривень і залишили без парковки.

▪️ Карпинця 27
Урвище у студентському парку засипають землею. Землю без аукціонів та конкурсів віддають атовцю. Але не під власне житло, тут збудують два десятки комерційних котеджів

▪️ Колумба 8, 8-а
Подружня пара купує занедбаний будинок. За допомогою чиновників, присвоює одному будинку дві адреси.Пара “вибиває” прибудинкої території вже не для одного, а для двох будинків. Яких по факту - ОДИН!

▪️ Щурата
Кооперативу, якому тільки місяць після реєстрації, депутати безкоштовно віддають 2.7 га землі.Будувати житло кооператив буде на території, яка дорівнює трьом стадіонам Арени Львів. Бюджет Львова недоотримав сотні мільйонів гривень.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:43

  jump написав:Тільки факти і конкретні випадки. Як депутатська більшість у Львові безкоштовно роздає львівську землю:

▪️ Чорновола 67-б
Тут мав бути багаторівневий паркінг. Але збудували багатоповерхівку.
Львів’ян надурили на 20 мільйонів гривень і залишили без парковки.

▪️ Карпинця 27
Урвище у студентському парку засипають землею. Землю без аукціонів та конкурсів віддають атовцю. Але не під власне житло, тут збудують два десятки комерційних котеджів

▪️ Колумба 8, 8-а
Подружня пара купує занедбаний будинок. За допомогою чиновників, присвоює одному будинку дві адреси.Пара “вибиває” прибудинкої території вже не для одного, а для двох будинків. Яких по факту - ОДИН!

▪️ Щурата
Кооперативу, якому тільки місяць після реєстрації, депутати безкоштовно віддають 2.7 га землі.Будувати житло кооператив буде на території, яка дорівнює трьом стадіонам Арени Львів. Бюджет Львова недоотримав сотні мільйонів гривень.

Так дають приватизувати кому треба.В нас гаражний кооператвив на останньому голосуванні пролетів (бракнуло два голоси) для приватизації землі.Яб тоді зніс свій металевий гараж і побудував би гараж цегляний на два поверхи.Здавав би в оренду не за нещасні 550 грн, а принаймні тисячі за три.
Bolt
 
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