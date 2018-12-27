Додано: Вів 05 лис, 2019 04:15

Долярчик



Добрий день,



Графік буде не лінійний, а параболічний. Це означає, що якщо міняти величину першого внеску, розмір щомісячних платежів і тривалість кредиту, то кожен варіант може бути вигідним або практично однаковим. При цьому варто зазначити, що величина першого внеску суттєво може зменшити розмір щомісячного платежу і зробити один варіант привабливіший за інший.



Розглянемо 5 випадків погашення кредиту протягом 5, 10, 15, 20 та 25 років без початкового внеску. Візьмемо, наприклад, наступні вихідні дані:



Вар. 1

Вартість житла: 750,000 грн.

Термін погашення кредиту: 5 років (60 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 19,045 грн



Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%.

Вартість житла: 1,125,000 грн.

Термін погашення кредиту: 5 років (60 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 25,025 грн



Вар. 2

Вартість житла: 750,000 грн.

Термін погашення кредиту: 10 років (120 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 13,514 грн



Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%.

Вартість житла: 1,125,000 грн.

Термін погашення кредиту: 10 років (120 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 16,140 грн



Вар. 3

Вартість житла: 750,000 грн.

Термін погашення кредиту: 15 років (180 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 12,078 грн



Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%.

Вартість житла: 1,125,000 грн.

Термін погашення кредиту: 15 років (180 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 13,502 грн



Вар. 4

Вартість житла: 750,000 грн.

Термін погашення кредиту: 20 років (240 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 11,575 грн



Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%.

Вартість житла: 1,125,000 грн.

Термін погашення кредиту: 20 років (240 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 12,387 грн



Вар. 5

Вартість житла: 750,000 грн.

Термін погашення кредиту: 25 років (300 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 11,381 грн



Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%.

Вартість житла: 1,125,000 грн.

Термін погашення кредиту: 25 років (300 міс.)

Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.)

Початковий внесок (0%): 0 грн.

Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 11,848 грн



З вищенаведених прикладів можна помітити, що чим коротший термін погашення, тим більше має значення вартість кредиту, ніж відсоткова ставка і навпаки. Це невичерпна відповідь, а лише один з розглянутих критеріїв оцінки, який має суттєвий вплив на прийняття рішення. Варто розглянути варіанти з внесенням першого внеску (тобто зменшення початкової вартості кредиту), а також ймовірного зменшення відсоткових ставок кожних 5 років за іпотечним договором. Це повинно робити варіант 2 (зменшення відсоткових ставок, незважаючи на здорожчання вартості житла) більш привабливим взамін на більш тривалу залежність від банківських інституцій.