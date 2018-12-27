Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Я думаю у Вікінгу Садік при ,, дєлах''.Будують на території Мехколони №34 ,,Південьзахіделектромережбуду''.Садік там головою правління був до мерства.
Усе вірно, на початку Пимоненка стояв офіс тієї контори, розвалили, зараз там відділ продажу вікінгу. Це земля сонцесяйного хруня
Ну тоді я пас. Принципово не візьму там. Це треба бути запроданцем, щоб йому дати ще заробити
Висоту багатоповерхового житлово-офісного комплексу, який зводить на вул. Зеленій фірма дружини екс-підлеглого Садового, збільшили до 48 метрів.
Зокрема, виноконом міськради дозволив збільшити граничну висоту житлово-офісного комплексу на 6 метрів, з 42 до 48 метрів, дозволивши таким чином добудувати два поверхи. Будинки матимуть не менше 14 поверхів.
jump написав:"Бідні" мешканці, купили квартиру біля самої труби і тут така "неочікувана" проблема!!!
"Ця труба була ще до побудови будинку, тому вони знали де купували квартири"
"Біля таких труб мала бути Санітарно-захисна зона.Це зазначається в документах на землю ."
"А куди дивилися забудовники, коли зводили будинок впритул до труби?"
Долярчики з однієї сторони - будують, долярчики з іншої - купують житло в непотрібному місці. Потім з'ясовується, що їм щось заважає. Най пишуть петицію преЗЕденту та зеКоманді!
Взагалі- то цей будинок треба знести, щоб іншим рагулям було неповадно.
Там цілий район тре знести разом з гарденсом.Із тої труби часом валив такий чорний дим, що я думаю то палили стару гуму з відпрацьованим маслом.Загалом вважаю, що дурнів тре травити , щоб сильно не розмножувались.
Bolt написав:Загалом вважаю, що дурнів тре травити , щоб сильно не розмножувались.
Не можу з ВАми погодитись.
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.. розсмішили! - а на форумі, в основному, хто? - "особливе" спілкування на Київській гілці!.... ну і на валютній - НЕ поодинокі випадки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Тільки факти і конкретні випадки. Як депутатська більшість у Львові безкоштовно роздає львівську землю:
▪️ Чорновола 67-б Тут мав бути багаторівневий паркінг. Але збудували багатоповерхівку. Львів’ян надурили на 20 мільйонів гривень і залишили без парковки.
▪️ Карпинця 27 Урвище у студентському парку засипають землею. Землю без аукціонів та конкурсів віддають атовцю. Але не під власне житло, тут збудують два десятки комерційних котеджів
▪️ Колумба 8, 8-а Подружня пара купує занедбаний будинок. За допомогою чиновників, присвоює одному будинку дві адреси.Пара “вибиває” прибудинкої території вже не для одного, а для двох будинків. Яких по факту - ОДИН!
▪️ Щурата Кооперативу, якому тільки місяць після реєстрації, депутати безкоштовно віддають 2.7 га землі.Будувати житло кооператив буде на території, яка дорівнює трьом стадіонам Арени Львів. Бюджет Львова недоотримав сотні мільйонів гривень.
jump написав:Тільки факти і конкретні випадки. Як депутатська більшість у Львові безкоштовно роздає львівську землю:
▪️ Чорновола 67-б Тут мав бути багаторівневий паркінг. Але збудували багатоповерхівку. Львів’ян надурили на 20 мільйонів гривень і залишили без парковки.
▪️ Карпинця 27 Урвище у студентському парку засипають землею. Землю без аукціонів та конкурсів віддають атовцю. Але не під власне житло, тут збудують два десятки комерційних котеджів
▪️ Колумба 8, 8-а Подружня пара купує занедбаний будинок. За допомогою чиновників, присвоює одному будинку дві адреси.Пара “вибиває” прибудинкої території вже не для одного, а для двох будинків. Яких по факту - ОДИН!
▪️ Щурата Кооперативу, якому тільки місяць після реєстрації, депутати безкоштовно віддають 2.7 га землі.Будувати житло кооператив буде на території, яка дорівнює трьом стадіонам Арени Львів. Бюджет Львова недоотримав сотні мільйонів гривень.
Так дають приватизувати кому треба.В нас гаражний кооператвив на останньому голосуванні пролетів (бракнуло два голоси) для приватизації землі.Яб тоді зніс свій металевий гараж і побудував би гараж цегляний на два поверхи.Здавав би в оренду не за нещасні 550 грн, а принаймні тисячі за три.
Графік буде не лінійний, а параболічний. Це означає, що якщо міняти величину першого внеску, розмір щомісячних платежів і тривалість кредиту, то кожен варіант може бути вигідним або практично однаковим. При цьому варто зазначити, що величина першого внеску суттєво може зменшити розмір щомісячного платежу і зробити один варіант привабливіший за інший.
Розглянемо 5 випадків погашення кредиту протягом 5, 10, 15, 20 та 25 років без початкового внеску. Візьмемо, наприклад, наступні вихідні дані:
Вар. 1 Вартість житла: 750,000 грн. Термін погашення кредиту: 5 років (60 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 19,045 грн
Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%. Вартість житла: 1,125,000 грн. Термін погашення кредиту: 5 років (60 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 25,025 грн
Вар. 2 Вартість житла: 750,000 грн. Термін погашення кредиту: 10 років (120 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 13,514 грн
Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%. Вартість житла: 1,125,000 грн. Термін погашення кредиту: 10 років (120 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 16,140 грн
Вар. 3 Вартість житла: 750,000 грн. Термін погашення кредиту: 15 років (180 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 12,078 грн
Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%. Вартість житла: 1,125,000 грн. Термін погашення кредиту: 15 років (180 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 13,502 грн
Вар. 4 Вартість житла: 750,000 грн. Термін погашення кредиту: 20 років (240 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 11,575 грн
Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%. Вартість житла: 1,125,000 грн. Термін погашення кредиту: 20 років (240 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 12,387 грн
Вар. 5 Вартість житла: 750,000 грн. Термін погашення кредиту: 25 років (300 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 18% (1.5% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 11,381 грн
Тепер додаємо 50% до вартості житла і зменшуємо відсоткову ставку до 12%. Вартість житла: 1,125,000 грн. Термін погашення кредиту: 25 років (300 міс.) Відсоткова ставка по кредиту: 12% (1% у міс.) Початковий внесок (0%): 0 грн. Щомісячний платіж складе (за допомогою фінансового калькулятора): 11,848 грн
З вищенаведених прикладів можна помітити, що чим коротший термін погашення, тим більше має значення вартість кредиту, ніж відсоткова ставка і навпаки. Це невичерпна відповідь, а лише один з розглянутих критеріїв оцінки, який має суттєвий вплив на прийняття рішення. Варто розглянути варіанти з внесенням першого внеску (тобто зменшення початкової вартості кредиту), а також ймовірного зменшення відсоткових ставок кожних 5 років за іпотечним договором. Це повинно робити варіант 2 (зменшення відсоткових ставок, незважаючи на здорожчання вартості житла) більш привабливим взамін на більш тривалу залежність від банківських інституцій.