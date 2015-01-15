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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лис, 2019 11:21
Дубровский написав:
З вищенаведених прикладів можна помітити, що чим коротший термін погашення, тим більше має значення вартість кредиту, ніж відсоткова ставка і навпаки. Це
...дякую!
- так, як я і думав - толку з тої зменшеної іпотеки до 12%,якщо ціна зросте, наприклад, на 50%!
Ethereum написав:
Іпотека має бути 6% ,як в Польщі в злотих,тоді піде розвиток.
- а ціни там бачили?
...вгорі ж чіткі приклади того, що ТОЛКУ з тих низьких %, якщо тіло кредиту до того часу може зрости на 50-80-100%?!!!!
- от ви б взяли в Рясному-2 однуху 40м2 "на котловані" під 3%(ТРИ) річних, але ціна на неї 2 лями гривень?
- чому ні? - це ж лише ТРИ % річних!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:03
Долярчик написав:
от ви б взяли в Рясному-2 однуху 40м2 "на котловані" під 3%(ТРИ) річних, але ціна на неї 2 лями гривень?
- чому ні? - це ж лише ТРИ % річних!!!
Долярчик, як суборенда львівської квартири?
Вдалось знайти лоха-хозяїна і лохів-орендарів за 1.5 року пошуку?
Треба, щоб вони були е-е... простішими і короткозорішими, ніж наш продавець велосипедів.
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
akurt написав:
02.2018
Ну, панове після "третьої" сказали, що то у Долярчика ГАРНА думка взяти, наприклад, офісне приміщення в оренду у новобудові, наприклад на розі Стрийської та Хуторівки, і здавати в оренду.
Друге і не головне. Треба знайти орендаря, дурнішого за себе, щоб брав у вас взяте в оренду в субаренду.
- цей дурніший повинен платити вам шалені гроші, щоб жирувати було всім.
- можна викупити нежитлове приміщення та здавати в оренду. Тут є приємна річ: немає мінімальної ціни здавання в оренду. Тобто, Долярчик буде дивитися по клієнту та встановлювати орендну плату так: приїхав на Мерсі - 100 долярів квадратний метр. Приїхав на Ланосі - 1 копійка квадратний метр. Тут широке поле діяльност
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