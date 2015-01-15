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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 425426427428
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Дубровский написав:З вищенаведених прикладів можна помітити, що чим коротший термін погашення, тим більше має значення вартість кредиту, ніж відсоткова ставка і навпаки. Це

...дякую!
- так, як я і думав - толку з тої зменшеної іпотеки до 12%,якщо ціна зросте, наприклад, на 50%!
  Ethereum написав:Іпотека має бути 6% ,як в Польщі в злотих,тоді піде розвиток.

- а ціни там бачили?

...вгорі ж чіткі приклади того, що ТОЛКУ з тих низьких %, якщо тіло кредиту до того часу може зрости на 50-80-100%?!!!!

- от ви б взяли в Рясному-2 однуху 40м2 "на котловані" під 3%(ТРИ) річних, але ціна на неї 2 лями гривень? :D
- чому ні? - це ж лише ТРИ % річних!!! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:03

Долярчик, як суборенда львівської квартири?
Вдалось знайти лоха-хозяїна і лохів-орендарів за 1.5 року пошуку?

Треба, щоб вони були е-е... простішими і короткозорішими, ніж наш продавець велосипедів.

  akurt написав: 02.2018
Ну, панове після "третьої" сказали, що то у Долярчика ГАРНА думка взяти, наприклад, офісне приміщення в оренду у новобудові, наприклад на розі Стрийської та Хуторівки, і здавати в оренду.

Друге і не головне. Треба знайти орендаря, дурнішого за себе, щоб брав у вас взяте в оренду в субаренду.
- цей дурніший повинен платити вам шалені гроші, щоб жирувати було всім.
- можна викупити нежитлове приміщення та здавати в оренду. Тут є приємна річ: немає мінімальної ціни здавання в оренду. Тобто, Долярчик буде дивитися по клієнту та встановлювати орендну плату так: приїхав на Мерсі - 100 долярів квадратний метр. Приїхав на Ланосі - 1 копійка квадратний метр. Тут широке поле діяльност


Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 12:48

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.

ОДНОЗНАЧНО - продавати! - а за виручені кошти, купити "однуху" в НОВОБУДОВІ В ХОРОШОМУ РАЙОНІ!
...на мою думку "хрущики" та "панельки" вже НІКОЛИ не повернуться(із-за ЦО і старості) до НОРМАЛЬНОЇ ціни! - а навпаки, будуть ЩЕ БІЛЬШЕ падати в ціні, бо довкола стільки "молодиць", які з кожним роком ростуть, як гриби після дощу! :mrgreen:

Правильно думаєш, Долярчику!
Старе житло, як і старі велосипеди - лише дешевшає!
Молодець!
Продовжуй думати далі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:34

  Frant написав:
  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.

ОДНОЗНАЧНО - продавати! - а за виручені кошти, купити "однуху" в НОВОБУДОВІ В ХОРОШОМУ РАЙОНІ!
...на мою думку "хрущики" та "панельки" вже НІКОЛИ не повернуться(із-за ЦО і старості) до НОРМАЛЬНОЇ ціни! - а навпаки, будуть ЩЕ БІЛЬШЕ падати в ціні, бо довкола стільки "молодиць", які з кожним роком ростуть, як гриби після дощу! :mrgreen:

Правильно думаєш, Долярчику!
Старе житло, як і старі велосипеди - лише дешевшає!
Молодець!
Продовжуй думати далі!


Правильно підмітили.Все реалізував. Вже прикупив одну. :D
Тепер дозбирую на Польшу. А от Долярчик певно про Туркестан мріє,там сонце і дружбан викладач з Дніпра ,аферист і відомий туркопідданий з різними кличками ,типу "акурт" :D
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:04

  Ethereum написав:Правильно підмітили.Все реалізував. Вже прикупив одну.
То він собі купив. З допомогою тестя і тещі.

Про субаренду нерухомості - замовк наш "думальщик"

  Ethereum написав:Я про себе писав,що реалізував.

А хіба я питав Вас???

  Ethereum написав:Не давайте поради ,а "помогите материально"))

На жаль, я не подаю по вівторкам.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 14:34, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:17

  Frant написав:
  Ethereum написав:Правильно підмітили.Все реалізував. Вже прикупив одну.
То він собі купив. З допомогою тестя і тещі.

Про субаренду нерухомості - замовк наш "думальщик"


Я про себе писав,що реалізував.
А що тут поганого як теща Долярчику помогла?
В мене знайомому так само помогли,це ж плюс. Не давайте поради ,а "помогите материально"))
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Старе житло, як і старі велосипеди - лише дешевшає!
Але в господі згодиться: возика/причепа до тестя можна зробити з веломашини
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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