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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лис, 2019 11:21
Дубровский написав:
З вищенаведених прикладів можна помітити, що чим коротший термін погашення, тим більше має значення вартість кредиту, ніж відсоткова ставка і навпаки. Це
...дякую!
- так, як я і думав - толку з тої зменшеної іпотеки до 12%,якщо ціна зросте, наприклад, на 50%!
Ethereum написав:
Іпотека має бути 6% ,як в Польщі в злотих,тоді піде розвиток.
- а ціни там бачили?
...вгорі ж чіткі приклади того, що ТОЛКУ з тих низьких %, якщо тіло кредиту до того часу може зрости на 50-80-100%?!!!!
- от ви б взяли в Рясному-2 однуху 40м2 "на котловані" під 3%(ТРИ) річних, але ціна на неї 2 лями гривень?
- чому ні? - це ж лише ТРИ % річних!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:03
Долярчик, як суборенда львівської квартири?
Вдалось знайти лоха-хозяїна і лохів-орендарів за 1.5 року пошуку?
Треба, щоб вони були е-е... простішими і короткозорішими, ніж наш продавець велосипедів.
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
akurt написав:
02.2018
Ну, панове після "третьої" сказали, що то у Долярчика ГАРНА думка взяти, наприклад, офісне приміщення в оренду у новобудові, наприклад на розі Стрийської та Хуторівки, і здавати в оренду.
Друге і не головне. Треба знайти орендаря, дурнішого за себе, щоб брав у вас взяте в оренду в субаренду.
- цей дурніший повинен платити вам шалені гроші, щоб жирувати було всім.
- можна викупити нежитлове приміщення та здавати в оренду. Тут є приємна річ: немає мінімальної ціни здавання в оренду. Тобто, Долярчик буде дивитися по клієнту та встановлювати орендну плату так: приїхав на Мерсі - 100 долярів квадратний метр. Приїхав на Ланосі - 1 копійка квадратний метр. Тут широке поле діяльност
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 лис, 2019 12:48
Долярчик написав: Ethereum написав:
Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
ОДНОЗНАЧНО - продавати! - а за виручені кошти, купити "однуху" в НОВОБУДОВІ В ХОРОШОМУ РАЙОНІ!
...на мою думку "хрущики" та "панельки" вже НІКОЛИ не повернуться(із-за ЦО і старості) до НОРМАЛЬНОЇ ціни! - а навпаки, будуть ЩЕ БІЛЬШЕ падати в ціні, бо довкола стільки "молодиць", які з кожним роком ростуть, як гриби після дощу!
Правильно думаєш, Долярчику!
Старе житло, як і старі велосипеди - лише дешевшає!
Молодець!
Продовжуй думати далі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:34
Frant написав: Долярчик написав: Ethereum написав:
Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
ОДНОЗНАЧНО - продавати! - а за виручені кошти, купити "однуху" в НОВОБУДОВІ В ХОРОШОМУ РАЙОНІ!
...на мою думку "хрущики" та "панельки" вже НІКОЛИ не повернуться(із-за ЦО і старості) до НОРМАЛЬНОЇ ціни! - а навпаки, будуть ЩЕ БІЛЬШЕ падати в ціні, бо довкола стільки "молодиць", які з кожним роком ростуть, як гриби після дощу!
Правильно думаєш, Долярчику!
Старе житло, як і старі велосипеди - лише дешевшає!
Молодець!
Продовжуй думати далі!
Правильно підмітили.Все реалізував. Вже прикупив одну.
Тепер дозбирую на Польшу.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:04
Ethereum написав:
Правильно підмітили.Все реалізував. Вже прикупив одну.
То він собі купив. З допомогою тестя і тещі.
Про субаренду нерухомості - замовк наш "думальщик"
Ethereum написав:
Я про себе писав,що реалізував.
А хіба я питав Вас???
Ethereum написав:
Не давайте поради ,а "помогите материально"))
На жаль, я не подаю по вівторкам.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 05 лис, 2019 14:34, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:17
Frant написав: Ethereum написав:
Правильно підмітили.Все реалізував. Вже прикупив одну.
То він собі купив. З допомогою тестя і тещі.
Про субаренду нерухомості - замовк наш "думальщик"
Я про себе писав,що реалізував.
А що тут поганого як теща Долярчику помогла?
В мене знайомому так само помогли,це ж плюс. Не давайте поради ,а "помогите материально"))
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:31
Frant написав:
Старе житло, як і старі велосипеди - лише дешевшає!
Але в господі згодиться: возика/причепа до тестя можна зробити з веломашини
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Вів 05 лис, 2019 16:33
Frant написав:
То він собі купив. З допомогою тестя і тещі
... це тільки твоє припущення! - бо квартиру я купив самотужки/своєю наполегливою працею і ЖОРСТКОЮ економією на всім і на всьому(крім дітей, - на них не економив)
- які можуть бути гроші у батьків вчительки? - такі, як і зарплати у вчителів)))))
... а мій тато - допоміг і ще допомагає мені НЕ фінансово, а фізично! - робити ремонт!
- купу грошей вдалось ЗЕкономити!
.... ремонт вже на стадії завершення, тож тесть з тещею вже пускають сльозу за хорошим зятем!
п. с.
...от думаю, чи то на наступне літо, за ЗЕкономлені кошти, взяти іпотеку...... чи маринувати далі на депо у грн/дол?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 05 лис, 2019 16:41
Долярчик написав: Frant написав:
То він собі купив. З допомогою тестя і тещі
... це тільки твоє припущення! - бо квартиру я купив самотужки/своєю наполегливою працею і ЖОРСТКОЮ економією на всім і на всьому(крім дітей, - на них не економив)
- які можуть бути гроші у батьків вчительки? - такі, як і зарплати у вчителів)))))
... а мій тато - допоміг і ще допомагає мені НЕ фінансово, а фізично! - робити ремонт!
- купу грошей вдалось ЗЕкономити!
.... ремонт вже на стадії завершення, тож тесть з тещею вже пускають сльозу за хорошим зятем!
п. с.
...от думаю, чи то на наступне літо, за ЗЕкономлені кошти, взяти іпотеку...... чи маринувати далі на депо у грн/дол?
Брат, ти молодець! Уважуха тобі!
Не виправдовуйся! Йди вперед до мети! Бог в поміч! Слава Україні!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:25
Козак-характерник
Дякую!
Героям слава!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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