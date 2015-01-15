Долярчик, ти вже забув, у кого ти жив і чиї вареники їв, доки збирав гроші на свою квартиру? Самотужник тещин))))
Чекаю відповіді:
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Додано: Вів 05 лис, 2019 17:32
Долярчик, ти вже забув, у кого ти жив і чиї вареники їв, доки збирав гроші на свою квартиру? Самотужник тещин))))
Чекаю відповіді:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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