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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:32

  Долярчик написав:
  Frant написав:То він собі купив. З допомогою тестя і тещі

... це тільки твоє припущення! - бо квартиру я купив самотужки/своєю наполегливою працею і ЖОРСТКОЮ економією на всім і на всьому(крім дітей, - на них не економив)

Долярчик, ти вже забув, у кого ти жив і чиї вареники їв, доки збирав гроші на свою квартиру? Самотужник тещин)))) :oops:
Чекаю відповіді:

  Frant написав:Долярчик, як суборенда львівської квартири?
Вдалось знайти лоха-хозяїна і лохів-орендарів за 1.5 року пошуку?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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