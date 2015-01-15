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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:32

  Долярчик написав:
  Frant написав:То він собі купив. З допомогою тестя і тещі

... це тільки твоє припущення! - бо квартиру я купив самотужки/своєю наполегливою працею і ЖОРСТКОЮ економією на всім і на всьому(крім дітей, - на них не економив)

Долярчик, ти вже забув, у кого ти жив і чиї вареники їв, доки збирав гроші на свою квартиру? Самотужник тещин)))) :oops:
Чекаю відповіді:

  Frant написав:Долярчик, як суборенда львівської квартири?
Вдалось знайти лоха-хозяїна і лохів-орендарів за 1.5 року пошуку?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:47

Горе-підприємці отруїли хімічними випарами мешканців двох квартир у центрі Львова

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 4 листопада близько 22.30 год від мешканців двох квартир у будинку на проспекті Шевченка, 8 (Галицький район) надійшло звернення про наявність у повітрі різкого характерного запаху, від якого у них погіршилося самопочуття.

За результатами огляду, у 8 мешканців лікарі швидкої медичної допомоги встановили діагноз — отруєння парами невідомої хімічної речовини.

У будинку працювали співробітники Національної поліції, рятувальники ДСНС, представники комунальних служб.

Ймовірним джерелом різкого запаху можуть бути лакофарбові матеріали, які були застосовані для ремонту комерційних приміщень першого поверху будинку.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 21:08

  Frant написав:
  Долярчик написав:
  Frant написав:То він собі купив. З допомогою тестя і тещі

... це тільки твоє припущення! - бо квартиру я купив самотужки/своєю наполегливою працею і ЖОРСТКОЮ економією на всім і на всьому(крім дітей, - на них не економив)

Долярчик, ти вже забув, у кого ти жив і чиї вареники їв, доки збирав гроші на свою квартиру? Самотужник тещин)))) :oops:
Чекаю відповіді:

  Frant написав:Долярчик, як суборенда львівської квартири?
Вдалось знайти лоха-хозяїна і лохів-орендарів за 1.5 року пошуку?

1) - так я на комуналь і на вареники кожного місяця "скидався" баблом у "загальний котел"!
2) - про суборенду квартири - хіба це моя ідея?
... от про іпотеку і щоб цей бенкет оплачував мені мій квартирант... - тут так, я б спробував :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:47

  Frant написав:
  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.

ОДНОЗНАЧНО - продавати! - а за виручені кошти, купити "однуху" в НОВОБУДОВІ В ХОРОШОМУ РАЙОНІ!
...на мою думку "хрущики" та "панельки" вже НІКОЛИ не повернуться(із-за ЦО і старості) до НОРМАЛЬНОЇ ціни! - а навпаки, будуть ЩЕ БІЛЬШЕ падати в ціні, бо довкола стільки "молодиць", які з кожним роком ростуть, як гриби після дощу! :mrgreen:

Правильно думаєш, Долярчику!
Старе житло, як і старі велосипеди - лише дешевшає!
Молодець!
Продовжуй думати далі!

Як на мене, все, що більше 2 кімнат - не дуже хороший варіант для здачі в оренду. Краще продати трикімнатну квартиру та купити дві однокімнатні у новобудові з доплатою (доплата може бути дуже незначна або відсутня, якщо взяти на себе ризик інвестування на стадії котловану). Діапазон можливостей значно розшириться. Практичний досвід останніх 15 років свідчить, що забудовники Львова добудовують свої об'єкти і вводять їх в експлуатацію.
Якщо дві однокімнатні купувати в одному будинку і на одному поверсі, то отримаєте еквівалент чотирикімнатної квартири, якщо - не в одному будинку, то будете мати два хороші райони, а не один.
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