Долярчик, ти вже забув, у кого ти жив і чиї вареники їв, доки збирав гроші на свою квартиру? Самотужник тещин))))
Чекаю відповіді:
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:32
Долярчик, ти вже забув, у кого ти жив і чиї вареники їв, доки збирав гроші на свою квартиру? Самотужник тещин))))
Чекаю відповіді:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:47
Горе-підприємці отруїли хімічними випарами мешканців двох квартир у центрі Львова
Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 4 листопада близько 22.30 год від мешканців двох квартир у будинку на проспекті Шевченка, 8 (Галицький район) надійшло звернення про наявність у повітрі різкого характерного запаху, від якого у них погіршилося самопочуття.
За результатами огляду, у 8 мешканців лікарі швидкої медичної допомоги встановили діагноз — отруєння парами невідомої хімічної речовини.
У будинку працювали співробітники Національної поліції, рятувальники ДСНС, представники комунальних служб.
Ймовірним джерелом різкого запаху можуть бути лакофарбові матеріали, які були застосовані для ремонту комерційних приміщень першого поверху будинку.
Додано: Вів 05 лис, 2019 21:08
1) - так я на комуналь і на вареники кожного місяця "скидався" баблом у "загальний котел"!
2) - про суборенду квартири - хіба це моя ідея?
... от про іпотеку і щоб цей бенкет оплачував мені мій квартирант... - тут так, я б спробував
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:47
Як на мене, все, що більше 2 кімнат - не дуже хороший варіант для здачі в оренду. Краще продати трикімнатну квартиру та купити дві однокімнатні у новобудові з доплатою (доплата може бути дуже незначна або відсутня, якщо взяти на себе ризик інвестування на стадії котловану). Діапазон можливостей значно розшириться. Практичний досвід останніх 15 років свідчить, що забудовники Львова добудовують свої об'єкти і вводять їх в експлуатацію.
Якщо дві однокімнатні купувати в одному будинку і на одному поверсі, то отримаєте еквівалент чотирикімнатної квартири, якщо - не в одному будинку, то будете мати два хороші райони, а не один.
Додано: Сер 06 лис, 2019 02:00
Не зовсім орієнтуюся в цінах на польському ринку нерухомості. Там ціни та зарплати такі як львівські? Різниця - тільки у відсоткових ставках?
Я вважаю, що вартість будь-якої нерухомості в світі буде вимірюватися часом, який потрібно затратити на її придбання робочим масам. Іншими словами, в середньому років 15. Хто себе краще почуває, купить швидше (5-10 років), а хто - пізніше (20-25 років). І зовсім неважливо яка буде її вартість чи відсоткова ставка по кредиту. Так склалося у цьому світі, що житло - це та матеріальна цінність, яка змушує працездатне населення піднімати економіку, без чого бажаючих трудитися було б мало, а бажаючих відпочивати на дивані перед телевізором у робочий час - багато.
Для прикладу, коли 1 м кв. житла у Львові коштував порядка 2 тис. доларів, а сьогодні 850, дистанція між середньою зарплатою та вартістю житла не сильно змінилася тоді і зараз. Так само буде і з відсотковими ставками: їх зниження призведе до подорожчання вартості нерухомості, а платежі по кредиту залишаться такими ж. І змінюватимуться вони пропорційно до росту інфляції.
Ринок слідкуватиме, щоби народ працював до пенсії, а не перетворювався у рантьє (активне населення) або щоби не овочів удома (диван і телевізор). Кому пощастить, той-таки стане цим рантьє, але це явище не буде масовим.
|