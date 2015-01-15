Додано: Сер 06 лис, 2019 02:00

Ethereum написав: Навіть 12% ,що хочуть зробити недодепутати це космічні %. Іпотека має бути 6% ,як в Польщі в злотих,тоді піде розвиток. Навіть 12% ,що хочуть зробити недодепутати це космічні %. Іпотека має бути 6% ,як в Польщі в злотих,тоді піде розвиток.

Не зовсім орієнтуюся в цінах на польському ринку нерухомості. Там ціни та зарплати такі як львівські? Різниця - тільки у відсоткових ставках?Іншими словами, в середньому років 15. Хто себе краще почуває, купить швидше (5-10 років), а хто - пізніше (20-25 років). І зовсім неважливо яка буде її вартість чи відсоткова ставка по кредиту. Так склалося у цьому світі, що житло - це та матеріальна цінність, яка змушує працездатне населення піднімати економіку, без чого бажаючих трудитися було б мало, а бажаючих відпочивати на дивані перед телевізором у робочий час - багато.Для прикладу, коли 1 м кв. житла у Львові коштував порядка 2 тис. доларів, а сьогодні 850, дистанція між середньою зарплатою та вартістю житла не сильно змінилася тоді і зараз. Так само буде і з відсотковими ставками: їх зниження призведе до подорожчання вартості нерухомості, а платежі по кредиту залишаться такими ж. І змінюватимуться вони пропорційно до росту інфляції.Ринок слідкуватиме, щоби народ працював до пенсії, а не перетворювався у рантьє (активне населення) або щоби не овочів удома (диван і телевізор). Кому пощастить, той-таки стане цим рантьє, але це явище не буде масовим.