Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:То він собі купив. З допомогою тестя і тещі
... це тільки твоє припущення! - бо квартиру я купив самотужки/своєю наполегливою працею і ЖОРСТКОЮ економією на всім і на всьому(крім дітей, - на них не економив)
Долярчик, ти вже забув, у кого ти жив і чиї вареники їв, доки збирав гроші на свою квартиру? Самотужник тещин)))) Чекаю відповіді:
Frant написав:Долярчик, як суборенда львівської квартири? Вдалось знайти лоха-хозяїна і лохів-орендарів за 1.5 року пошуку?
1) - так я на комуналь і на вареники кожного місяця "скидався" баблом у "загальний котел"! 2) - про суборенду квартири - хіба це моя ідея? ... от про іпотеку і щоб цей бенкет оплачував мені мій квартирант... - тут так, я б спробував
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ethereum написав:Шановні форумчани! Є квартира,район хороший,стан середній,центральне опалення. 3 кімнати. Не знаю що робити- здати в аренду,чи побілочку і продати,хоча ціни не дуже зараз. Дякую за поради.
ОДНОЗНАЧНО - продавати! - а за виручені кошти, купити "однуху" в НОВОБУДОВІ В ХОРОШОМУ РАЙОНІ! ...на мою думку "хрущики" та "панельки" вже НІКОЛИ не повернуться(із-за ЦО і старості) до НОРМАЛЬНОЇ ціни! - а навпаки, будуть ЩЕ БІЛЬШЕ падати в ціні, бо довкола стільки "молодиць", які з кожним роком ростуть, як гриби після дощу!
Правильно думаєш, Долярчику! Старе житло, як і старі велосипеди - лише дешевшає! Молодець! Продовжуй думати далі!
Як на мене, все, що більше 2 кімнат - не дуже хороший варіант для здачі в оренду. Краще продати трикімнатну квартиру та купити дві однокімнатні у новобудові з доплатою (доплата може бути дуже незначна або відсутня, якщо взяти на себе ризик інвестування на стадії котловану). Діапазон можливостей значно розшириться. Практичний досвід останніх 15 років свідчить, що забудовники Львова добудовують свої об'єкти і вводять їх в експлуатацію. Якщо дві однокімнатні купувати в одному будинку і на одному поверсі, то отримаєте еквівалент чотирикімнатної квартири, якщо - не в одному будинку, то будете мати два хороші райони, а не один.
Ethereum написав:Навіть 12% ,що хочуть зробити недодепутати це космічні %. Іпотека має бути 6% ,як в Польщі в злотих,тоді піде розвиток.
Не зовсім орієнтуюся в цінах на польському ринку нерухомості. Там ціни та зарплати такі як львівські? Різниця - тільки у відсоткових ставках? Я вважаю, що вартість будь-якої нерухомості в світі буде вимірюватися часом, який потрібно затратити на її придбання робочим масам. Іншими словами, в середньому років 15. Хто себе краще почуває, купить швидше (5-10 років), а хто - пізніше (20-25 років). І зовсім неважливо яка буде її вартість чи відсоткова ставка по кредиту. Так склалося у цьому світі, що житло - це та матеріальна цінність, яка змушує працездатне населення піднімати економіку, без чого бажаючих трудитися було б мало, а бажаючих відпочивати на дивані перед телевізором у робочий час - багато. Для прикладу, коли 1 м кв. житла у Львові коштував порядка 2 тис. доларів, а сьогодні 850, дистанція між середньою зарплатою та вартістю житла не сильно змінилася тоді і зараз. Так само буде і з відсотковими ставками: їх зниження призведе до подорожчання вартості нерухомості, а платежі по кредиту залишаться такими ж. І змінюватимуться вони пропорційно до росту інфляції. Ринок слідкуватиме, щоби народ працював до пенсії, а не перетворювався у рантьє (активне населення) або щоби не овочів удома (диван і телевізор). Кому пощастить, той-таки стане цим рантьє, але це явище не буде масовим.
Frant написав:То він собі купив. З допомогою тестя і тещі
... це тільки твоє припущення! - бо квартиру я купив самотужки/своєю наполегливою працею і ЖОРСТКОЮ економією на всім і на всьому(крім дітей, - на них не економив) - які можуть бути гроші у батьків вчительки? - такі, як і зарплати у вчителів)))))
... а мій тато - допоміг і ще допомагає мені НЕ фінансово, а фізично! - робити ремонт! - купу грошей вдалось ЗЕкономити!
.... ремонт вже на стадії завершення, тож тесть з тещею вже пускають сльозу за хорошим зятем!
п. с. ...от думаю, чи то на наступне літо, за ЗЕкономлені кошти, взяти іпотеку...... чи маринувати далі на депо у грн/дол?
А тепер можете написати свій досвід, реально вартувало того щоб жити у батьків і заїхати в власне житло на рік-півтори раніше, ніж зразу знімати окреме житло і жити як людина? Те що ви економили Х років і робите самі ремонт - не додає вам жодної переваги на ринку праці чи бізнесу, вклавши той самий час у власний розвиток чи розвиток вашого бізнесу в результаті вам могло допомогти в рази більше. Дуже хороша стаття на цю тему http://www.otozh.com.ua/2019/08/23/chom ... -z-nichogo