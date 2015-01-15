Додано: Чет 07 лис, 2019 09:08

dinozavrik написав: А тепер можете написати свій досвід, реально вартувало того щоб жити у батьків і заїхати в власне житло на рік-півтори раніше, ніж зразу знімати окреме житло і жити як вільна людина? А тепер можете написати свій досвід, реально вартувало того щоб жити у батьків і заїхати в власне житло на рік-півтори раніше, ніж зразу знімати окреме житло і жити як вільна людина?

dinozavrik написав: Те що ви економили Х років і робите самі ремонт - не додає вам жодної переваги на ринку праці чи бізнесу, вклавши той самий час у власний розвиток чи розвиток вашого бізнесу в результаті вам могло допомогти в рази більше. Те що ви економили Х років і робите самі ремонт - не додає вам жодної переваги на ринку праці чи бізнесу, вклавши той самий час у власний розвиток чи розвиток вашого бізнесу в результаті вам могло допомогти в рази більше.

dinozavrik написав: Дуже хороша стаття на цю тему Дуже хороша стаття на цю тему

... тут не так все просто відповісти...- от дивіться: якщо б я орендував, то МІНІМУМ 5-6тис/грн міс(а то і більше) витрачав на оренду! - тобто - нехай 200дол/міс!(чи, нехай до війни, - теж 200дол. - бо, були ціни на оренду однухи +/-1,5тис. грн/міс. =200дол)- тобто - 200х12міс. =2400дол/рік що = 24тис.дол. за 10р.... бачите, яка циФєрЬ виходить?!... а я наскирдував 28 за 7р., що дало мені змогу, 2р.тому вкластись у котлован НЕ в Рясному і НЕ у Винниках!... тут ще важче відповісти1) - те що я економив.... - головне, що було з чого економити, бо з мінімалки - не дуже розженешся- дало мені результат за 7р.!- а тепер на хвилинку - віднімемо 16 800дол, які я зекономив на оренді за 7р. від отих 28тис. = 11 200дол!!! - а якщо ще б НЕ економив, а їздив по Турціях/Єгиптах.... весь час купував їжу, яку хотів.... і т. д., то яку б я цифру отримав за 7р???!2) - що-до економії на ремонті(власними руками) - тут, як не дивно, Франт написав правильно 5-7тис.дол. - а так, як цього року ШАЛЕНО зросли ціни у майстрів(будь то плиточник, маляр, електрик, чи сантехнік...), то думаю, що моя економія на ремонті склала таки ближче семи тисяч доларів!3) - і в бізнес я вкладався, на "початках" - що і принесло результат! (а потім вже перегорів ним, стало НЕ цікаво.... - хочу ЛЕГШЕ заробляти гроші)... тож стаття ця, більше підходить для тих, хто заробляє мінімалку/чи близько неї - і жорстко економить....- а в Долярчика, - таки трохи по-іншому