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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:17
Цікаво як з 700 уо прибутку на місяць вдавался Долярчику скирдувати по 4000 дол в рік при нявності ДВОХ дітей я не розумію, в самого двое .
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:39
Щоб публіка не сумнівалась!
Ремонт 2к квартири власними руками (плюс родичі - син, чи батько, чи брат) - економія вельми суттєва. Але це не для лежнів-філософів.
Трутнів повно, а толку від них немає!
Працюй Долярчику, важко і багато - і буде тобі потім можливість легко заробляти гроші)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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